213萬包毒咖啡險流入市面！檢警逮6人及時攔截1.42公噸先驅原料

由黃姓主謀為首的運毒集團，以清潔劑名義假藏大量毒品先驅原料從大陸運輸來台，預估可製成213萬包毒咖啡包，若流入市面後果不堪設想。桃園地檢署與警方接獲情資組成專案小組，於今(114)年9月、11月陸續逮捕黃姓主謀及共犯等6人，近日偵結起訴，依毒品危害防制條例向法院分別求處有期徒刑6年至1年9月，其中黃姓主謀及顏姓、莊姓、林姓、蘇姓共犯遭法院裁定羈押。

桃檢說明，檢察官蕭博騰指揮海洋委員會海巡署偵防分署苗栗查緝隊及台中市警察局刑事警察大隊偵辦黃姓主謀及顏姓、莊姓、林姓、蘇姓、羅姓共犯等6人共同運輸第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」案件，經偵查終結，檢察官認定被告6人涉犯毒品危害防制條例第4條第4項之運輸第四級毒品等罪嫌，於近日偵結提起公訴，並考量此案輸入毒品數量甚鉅，所幸經執法人員之有效執法，才未造成重大不可彌補之損害及被告等人犯後態度等情，向法院分別具體求處有期徒刑6年至1年9月。

此案為海巡署苗栗查緝隊接獲運毒集團自大陸地區運輸大量毒品進入我國之情資，遂報由桃檢指派緝毒專組蕭博騰檢察官指揮偵辦並成立專案小組深入追查，經調取相關事證比對分析，先於今年9月24日在基隆港，扣得被告等人利用不知情之報關業者，以清潔劑名義申報進口夾藏第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」之罐裝貨物58桶，總純質淨重142萬3309.46公克及化學品甲胺17桶，毛重39萬5790公克，隨即趁運毒集團成員尚未發覺上開毒品已遭查獲之機會，接著於9月28日分別在桃園市觀音區台61號快速道路、苗栗縣苗栗市逮捕前來領取毒品之顏姓、莊姓、林姓、蘇姓、羅姓被告5人，另於114年11月23日在桃園國際機場，拘提由柬埔寨返國之黃姓主謀，其中被告黃姓、顏姓、莊姓、林姓、蘇姓均向法院聲請羈押獲准。

此案扣得之第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」為第三級毒品，是俗稱喵喵的「4-甲基甲基卡西酮」之毒品先驅原料，數量高達1.42公噸且純度極高，可供製成新興毒品咖啡包多達213萬包，若流入市面將造成極大危害，戕害國人身心甚鉅。近年來濫用新興毒品更有年齡層逐年下降之趨勢，桃檢重申強力打擊毒品犯罪之決心，亦呼籲有心人士勿輕易以身試法。