213 袋熱血！台中國際青年商會 攜手台中扶青社攜手送愛 捐血活動大成功

【警政時報 江雁武/台中報導】因應近期血庫存量吃緊、醫療端用血需求持續攀升，台中國際青年商會（JCI Taichung）與台中扶青社於 114 年 11 月 16 日（星期日）上午 10 時至下午 6 時，在台中公園捐血車（精武路291之3號對面）共同辦理「捐血一袋 攜手送愛」公益捐血活動。活動號召民眾踴躍挽袖響應，以實際行動守護生命，最終共募得 213 袋熱血，成績卓越，為年末公益活動注入暖心能量。

台中國際青年商會攜手台中扶青社舉辦「捐血一袋 攜手送愛」，熱血匯聚共募得 213 袋血袋成果亮眼。(圖/記者澄石翻攝)

此次活動由台中國際青年商會與台中扶青社共同發起，並獲得許多企業與善心人士熱情支持。贊助單位橫跨社團、商會、醫美、食品、汽車保修、幼童服飾及文創產業等領域，包括：台中扶輪社、日本東大阪國際青年商會、品木室內裝修、錦鴻交通器材有限公司、智聖廣告、歐客佬咖啡、博士韋爾股份有限公司、三力印刷企業股份有限公司、克苡有限公司、銓澤實業、御定青山影像製作、艾瑞辛醫美診所、宏鑫工藝社、沐妍美甲、萬益食品、中日當舖、小隻童裝、洗刷刷冷氣清洗達人、賜果源、鑫寶汽車、大象木地板、睫果很美、李中議員服務團隊、台中市東區新庄仔角福德祠總幹事張瑛芝、逢源林蛋行、NAPA 美國專業匹克球及吸引力傳媒有限公司等，共同凝聚跨界力量，展現社會溫暖。

為使公益活動更具深度與健康意識，主辦單位除提供捐血服務外，也結合多元健康與公益攤位。由行動衛教隊（睿恩健康管理顧問公司）提供血糖檢測與健康諮詢，鼓勵民眾在捐血之餘，更能留意自身健康指標；社團法人臺灣愛陌生安全推廣協會則於現場進行 CPR 急救教學，讓重要的生命救援知識在活動中向下扎根。

台中國際青年商會會長劉大銘表示，公益不是短暫的號召，而是一份持續的責任與溫度。「我們希望整合青年力量與國際情誼，讓善意能一代代傳遞下去。」他強調，未來仍將攜手各界推動更多公益計畫，讓城市在善循環中更具力量。

台中扶青社社長翁于捷也指出，本次活動能成功募集 213 袋熱血，關鍵在於社會各界的無私投入。「感謝每位熱血民眾、志工夥伴與贊助單位，因為你們，讓這座城市更有溫度。」他表示，扶青社未來將持續投入公益，用行動支持需要被看見的族群。

主辦團隊期盼，藉由此次活動激發更多人參與公益，讓捐血成為全民日常習慣，以一袋袋珍貴血液，為無數病患延續生命希望。

