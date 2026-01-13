2/18啟程過新年 一趟走進沙巴海島與雨林的春節假期

春節連假，越來越多人選擇暫時遠離城市，以旅行為新的一年揭開序幕。結合海島度假與雨林生態的馬來西亞沙巴，近年成為春節出遊的熱門選項之一，短短幾天就能同時感受南洋慢活節奏與豐富自然景觀。

入住美人魚島，蔚藍海洋就在門口

前往美人魚島國家海洋公園，入住島上海島度假村。推開門就是白沙灘，眼前是一望無際的蔚藍海洋，下水即可浮潛，分層藍色海景彷彿自帶濾鏡，怎麼拍都像明信片。白天在島上隨性活動，傍晚靜靜看夕陽沉入海平線，夜晚還有機會遇見在海面閃爍的藍眼淚，讓人忍不住放慢腳步。

▲美人魚島位於沙巴近海，以清澈海水、白沙灘與豐富海洋生態聞名。

離島浮潛 走進上帝的水族箱

造訪珊瑚灣與海龜灣，跳進生態保存良好的海域，海水清澈得能直接看見腳下珊瑚。熱帶魚群、小丑魚在身邊穿梭，運氣好還能與海龜同游，彷彿一秒走進沒有玻璃隔著的水族箱，是許多旅人心中最難忘的沙巴畫面。

雨林探險與螢河夜遊

除了海島風光，沙巴的魅力也藏在原始雨林裡。搭船沿著河道前行，尋找沙巴限定的長鼻猴，感受與自然近距離共存的節奏。夜晚換上另一種氛圍，螢河兩岸的樹林被點亮，滿樹螢光在黑暗中閃爍，安靜卻震撼，讓人不自覺放低聲音欣賞。

▲藏身在婆羅洲雨林間的長鼻猴，是沙巴最具代表性的野生動物。

從海鮮到巷弄料理，品嚐在地日常

旅途中不只看風景，也用味蕾認識沙巴。黑胡椒螃蟹、老虎蝦香氣撲鼻，海鮮新鮮到一吃就知道；轉進巷弄，肉骨茶、生肉麵、叻沙與海南雞飯，是當地人每天都會吃的日常滋味，簡單卻讓人回味。

▲大茄萊螃蟹為沙巴常見的海鮮食材，肉質厚實，常以黑胡椒料理方式呈現。

建議入住市區五星級飯店，白天玩得盡興，夜晚好好休息；航班則採台北直飛亞庇的白天航班，少了舟車勞頓，多了餘裕與從容。對於想在年假中慢下來、親近自然的旅人而言，沙巴成為一種不一樣的過年方式。

