22億只買一輛車 為何Ferrari 250 GTO能成為全球身價最高的車

全球唯一白色Ferrari 250 GTO 。（圖／翻攝Mecum網站）

在超跑收藏圈掀起震撼彈，一輛保存狀態近乎完美、從未進行全面修復的1962年Ferrari 250 GTO，即將在美國佛州基西米舉行的Mecum拍賣會現身。

從未進行全面修復的1962年Ferrari 250 GTO即將拍賣。（圖／翻攝Mecum網站）

這輛傳奇名駒雖然外表低調，但專家預估成交價直逼7,000萬美元，換算約新台幣22億元，再次刷新世人對「經典車價值」的想像。

全球唯一白色Ferrari 250 GTO交價直逼7,000萬美元。（圖／翻攝Mecum網站）

唯一原廠白色 250 GTO

這輛底盤編號3729GT的250 GTO，最特別之處在於它是全球唯一「全新交車就採白色塗裝」的版本。這並非後期改色，而是出自首任車主、英國知名車隊老闆John Coombs的選擇，也讓它在眾多紅色躍馬中顯得格外醒目。再加上完整原始車況，堪稱收藏界的夢幻逸品。

全球唯一原廠白色塗裝的Ferrari 250 GTO。（圖／翻攝Mecum網站）

法拉利最巔峰的GT賽車

250 GTO被公認是法拉利史上最經典的作品之一，1962至1964年間全球產量不到40輛，專為國際GT錦標賽而生。鋁製長引擎蓋下，搭載3.0升V12引擎，最大輸出約300匹馬力，配上五速手排，在當年已是性能與耐久兼具的頂尖設定。

搭載3.0升V12引擎，最大輸出約300匹馬力。（圖／翻攝Mecum網站）

為賽事而生

這輛250 GTO不只是展示品，它身上保留多項為賽道打造的細節，包括引擎蓋散熱開孔、額外進氣口與駕駛艙通風設計，這些都來自Coombs當年的實戰需求。更誇張的是，它曾由Graham Hill等多位傳奇車手駕駛，並在1962、1963年RAC旅遊盃拿下總成績亞軍，直接助攻法拉利奪下世界冠軍。

全球唯一白色Ferrari 250 GTO保留多項為賽道打造的細節。（圖／翻攝Mecum網站）

原汁原味成就天價關鍵

退役後，這輛250 GTO幾經轉手，卻始終未進行大規模修復，而是以維護優先方式保存至今，並獲得法拉利經典車紅皮書認證。長年活躍於圓石灘優雅競賽等頂級活動，也證明它並非被封存的博物館藏品。正是這份歷史、稀有性與真實感，讓它成為拍賣場上最有力的天價候選。

全球唯一白色Ferrari 250 GTO，未進行大規模修復，而是以維護優先方式保存至今。（圖／翻攝Mecum網站）

