22公尺巨型南瓜燈點亮衛武營！ 2025年高雄萬聖節活動正式開跑

南瓜燈光秀結合立體投影技術與動態光束，打造出沉浸式的視覺饗宴。 圖：高雄市教育局/提供

[Newtalk新聞] 「2025高雄萬聖節」今(31)日至11月2日登場，晚上7時點燈儀式率先由鳳翔國小學生演出揭開序幕，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森等均到場參與，宣布今年萬聖節系列活動開跑，22公尺巨型南瓜燈光秀在衛武營戶外廣場正式啟動，首次展演360度全景光影設計燈光秀，結合立體投影技術與動態光束，打造出沉浸式的視覺饗宴。

隨著音樂律動，巨型南瓜不斷閃爍出橘紅、紫黑、金黃等萬聖節主題色彩，彷彿在夜空中施展魔法，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍。許多民眾攜家帶眷前來觀賞，不少全家配合萬聖節裝扮，戴著南瓜帽、拿著螢光棒，隨著燈光節奏跳動、歡笑不斷；家長們則忍不住舉起手機，拍下巨型南瓜在夜空閃耀的絢爛畫面。還有家庭一起合影留念，笑聲與光影交織出充滿節慶氣氛的夜晚。

吳立森表示，今年高雄市萬聖節巨型南瓜燈光秀絕對令人期待，展現出城市創意能量與凝聚力。2025年高雄萬聖節活動邀請市民變裝同樂，體驗光影藝術與萬聖節的魔幻魅力，除了延續去年度的超人氣「大南瓜」話題，今年活動主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集，並擴大規模結合在地學校與市民參與，規劃萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍佈置與主題攤位等，讓市民與親子能共同體驗充滿歡笑與驚喜的節慶時光。

此外，活動邀請到六福村墓碑鎮團隊領軍遊行，打造最吸睛的「搞怪行軍隊伍」，而深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也將登上舞台與觀眾近距離互動；同時邀請國內知名的紙風車劇團帶來精采演出，將萬聖節變身為寓教於樂的親子嘉年華。

另今年活動特別結合觀光局「Wild Wild野生活」，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，規劃超過100攤市集，涵蓋野外休閒、時尚文青與傳統在地等風格等多元特色，為市民帶來結合創意、觀光與節慶的全方位體驗。

高雄熊登上22公尺巨型南瓜燈。 圖：高雄市教育局/提供

南瓜燈光秀千變萬化。 圖：高雄市教育局/提供

巨型南瓜不斷閃爍出橘紅、紫黑、金黃等萬聖節主題色彩。 圖：高雄市教育局/提供

22公尺巨型南瓜燈光秀在衛武營戶外廣場啟動。 圖：高雄市教育局/提供