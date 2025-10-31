22公尺巨型南瓜點亮衛武營！2025年高雄萬聖節「大南瓜」360度燈光秀開演
2025高雄萬聖節」於10月31日至11月2日登場，今天（31日）晚上22公尺巨型南瓜燈光秀在衛武營戶外廣場正式啟動；今年首次展演360度全景燈光秀，隨著音樂律動閃耀變換色彩，光影交織出萬聖節奇幻絢麗氛圍，吸引眾多民眾駐足驚呼。
今天晚上7時點燈儀式率先由鳳翔國小學生演出揭開序幕，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森等均到場參與，為今年萬聖節系列活動宣布正式開跑，衛武營戶外廣場化身奇幻光影舞台，隨著燈光緩緩啟動，象徵萬聖節的22公尺巨型「大南瓜」正式點亮。
今年的2025高雄萬聖節巨型「大南瓜」燈光秀展演全面升級為「360度全景光影設計」，結合立體投影技術與動態光束，打造出沉浸式的視覺饗宴。隨著音樂節奏與光影變化，巨型南瓜不斷閃爍出橘紅、紫黑、金黃等萬聖節主題色彩，彷彿在夜空中施展魔法，現場觀眾紛紛驚呼「太漂亮了！」
許多民眾攜家帶眷前來觀賞，不少全家裝扮成萬聖節氛圍，戴著南瓜帽、拿著螢光棒，隨著燈光節奏跳動、歡笑不斷；家長們則忍不住舉起手機，拍下巨型南瓜在夜空閃耀的絢爛畫面。還有家庭一起合影留念，笑聲與光影交織出充滿節慶氣氛的夜晚。
隨著巨型南瓜的光影變幻，整個衛武營戶外廣場瀰漫著奇幻與浪漫氛圍，成為今年高雄萬聖節最吸睛的亮點之一，無論大人或小孩都在光影中，感受到高雄萬聖節的魔力與城市的創意活力。
教育局長吳立森表示，今年高雄市萬聖節巨型南瓜燈光秀絕對令人期待，展現出城市創意能量與凝聚力。2025年高雄萬聖節活動將於10月31日至11月2日在衛武營盛大登場，邀請市民變裝同樂，體驗光影藝術與萬聖節的魔幻魅力，今年活動主打燈光秀、裝扮遊行、舞台演出及百攤市集，除了延續去年度的超人氣「大南瓜」話題，今年將擴大規模結合在地學校與市民參與，規劃萬聖節市集、創意裝扮遊行、氛圍佈置與主題攤位等，讓市民與親子能共同體驗充滿歡笑與驚喜的節慶時光。
此外，活動邀請到六福村墓碑鎮團隊領軍遊行，打造最吸睛的「搞怪行軍隊伍」，而深受小朋友喜愛的東森YOYO家族哥哥姐姐也將登上舞台與觀眾近距離互動；同時邀請國內知名的紙風車劇團帶來精采演出，將萬聖節變身為寓教於樂的親子嘉年華。
另今年活動特別結合觀光局「Wild Wild野生活」，融合戶外文青風與神秘鬼怪風兩大主題，規劃超過100攤市集，涵蓋野外休閒、時尚文青與傳統在地等風格等多元特色，為市民帶來結合創意、觀光與節慶的全方位體驗，也邀請民眾參與奇幻絢麗2025高雄市萬聖節一起搞怪。
