22公斤單挑1.7噸！小山羌挑釁「巨大犀牛」 驚險對決畫面百萬人看呆

記者鄭玉如／台北報導

波蘭動物園一隻22公斤山羌挑戰1700公斤母犀牛，因領域本能衝刺示威，犀牛僅當玩耍退讓，並無攻擊行為。（圖／翻攝自三立iNEWS）

波蘭一間動物園近日分享一段「小鹿單挑巨大犀牛」的影片，引發熱議。畫面中，一隻體重僅22公斤的山羌，竟勇敢挑戰重達1700公斤的母犀牛，過程驚險又吸睛。園方說明，這其實是山羌的本能反應，而母犀牛僅將其視為玩耍，全程未出現攻擊行為。

波蘭弗羅茨瓦夫動物園（Wroclaw Zoo）一名飼養員於8日拍下園內山羌「蒙札克」（Mundzak）與犀牛「瑪魯斯卡」（Maruska）的互動畫面，分享至社群平台IG並幽默寫道，「有人今天忘了照鏡子吧！向母犀牛瑪魯斯卡的耐心致敬。」

影片中可見，體型嬌小的雄性山羌面對龐然大物絲毫不退縮，多次主動朝犀牛方向衝刺挑釁，犀牛則不斷甩動脖子回應，最後甚至選擇退開，讓不少網友看得目不轉睛。

園方指出，山羌屬於高度領域性的動物，當伴侶進入發情期時，雄性荷爾蒙上升，公山羌便會透過各種行為宣示主權，「這是自然的呼喚，在牠小小的身體裡，藏著一名戰士。」不過母犀牛全程僅視為互動玩耍，並未展現任何攻擊意圖。

