22分領先差點崩盤！雷霆勝勇士 延續13連勝
（記者許皓庭／綜合報導）衛冕軍雷霆今（3）日作客面對缺少柯瑞（Stephen Curry）的勇士原本掌握大幅領先，最多將差距拉到22分，但第四節卻一度遭到反超。關鍵時刻由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）挺身而出，命中重要外線，協助球隊以124比112帶走勝利，也讓連勝場次推進至13場。
比賽開局，雷霆在首節先以32比26占得上風，第二節勇士火力低迷，全隊僅拿18分，使雷霆得以拉大差距，上半場結束時取得63比44領先。第三節開局不久，亞歷山大再添分數，使比分一度擴大至69比47，看似朝大勝方向前進。
然而勇士隨即展開反擊。波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、小裴頓（Gary Payton II）與格林（Draymond Green）接連得分，逐步縮小落後差距。第三節結尾，史班瑟（Pat Spencer）命中外線，將比分逼近到79比81，雷霆領先瞬間縮至2分。
三節戰罷，雷霆僅以91比88保有些微優勢。進入第四節後，小柯瑞（Seth Curry）與小裴頓的連續三分命中，讓勇士以98比97反超比數。原本的大幅領先在短時間內被耗盡，場面一度緊張。
雷霆此時靠霍姆葛倫（Chet Holmgren）在禁區得手穩住情勢，亞歷山大也在攻防兩端重新掌握節奏。他於比賽剩下3分34秒時投進關鍵三分，將比分再度拉開至114比107，讓雷霆重奪主動權。勇士在最後三分鐘僅有格林得分，攻勢無法延續，逆轉希望也隨之破滅。
亞歷山大本場攻下全場最佳的38分，並帶領雷霆成功避免遭到翻盤。威廉斯（Jalen Williams）貢獻22分和6次助攻，霍姆葛倫則拿到21分與8籃板。至於勇士方面，除了柯瑞因傷缺陣外，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）也因左膝不適僅出戰上半場，史班瑟與波傑姆斯基的17分為隊內最高。
雷霆在驚險守住勝利後，持續延長連勝紀錄；勇士則在主力缺陣的情況下雖奮力追分，但仍無法扭轉戰果。
末節2.3秒續命！艾德華茲轟44分 扛起灰狼逆轉勝
LINE Pay Money 上線大當機！用戶註冊卡關、銀行綁定跳錯頻傳
