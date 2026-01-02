22分11助攻 杜蘭特超燃 火箭衝破籃網

火箭杜蘭特（右）攻下22分與11助攻。（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA邁阿密熱火球星鮑爾當地時間1日砍下全場最高36分，率隊以118比112擊敗東區龍頭底特律活塞，奪下4連勝。休士頓火箭的連勝紀錄也推進至4場，靠著球星杜蘭特的強勢表現，以120比96大勝布魯克林籃網。

熱火對活塞之戰，鮑爾命中7顆三分球，替補上場的小哈奎茲攻下19分，魏金斯挹注17分，阿德巴約貢獻15分與14籃板，將熱火戰績推升至19勝15敗。

活塞吞下近4場比賽的第3敗，戰績滑落至25勝9敗，但仍是NBA戰績第2佳的球隊，僅次於西區龍頭奧克拉荷馬雷霆（29勝5敗）。

康寧漢為活塞砍下31分、11助攻與8籃板。

火箭與籃網對決部分，杜蘭特攻下22分與本季最高的11助攻，湯普森12投10中挹注23分，帶動球隊攻勢，森貢也為攻下20分、6籃板與6助攻。替補上場的湯瑪斯則為籃網砍下全隊最佳的21分。