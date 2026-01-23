22國際救援隊 齊聚屏東展繩技

屏東縣政府消防局23日起舉辦為期3天的「繩期」繩索救援國際邀請賽，特搜人員示範繩索垂直升降。（羅琦文攝）

屏東縣政府消防局23日起舉辦為期3天的「繩期」繩索救援國際邀請賽，吸引來自台灣、香港、日本、泰國及離島等22支專業救援隊伍同台切磋。屏東縣長周春米23日主持開賽儀式，期盼透過擬真競賽展現國際合作的強大能量。

儀式開始前，周春米特別率領全體參賽者向近日殉職的基隆消防小隊長詹能傑默哀，表達誠摯敬意。周表示，消防弟兄總能在關鍵時刻確保受困者與自身安全，此次競賽不僅是技術切磋，更強調團隊協作。

高雄市消防局特搜隊員洪丞軒說明，賽事分為體能競賽與技術關卡兩大項。體能競賽安排繩索行進路徑，以最短完成時間者取得較高成績；技術關卡共8站，部署在大鵬灣、飛機餐廳及跨海大橋等處，隊伍賽前皆不知題目，須到現場隨機應變。

洪丞軒指出，繩索技術在工地墜落或屏東常見的峽谷、溪谷受困中至關重要，能協助救援者在無常規路徑的環境下，安全將傷者拉升至平地就醫。屏東縣議員李世斌也在開賽前親自體驗垂直升降，直呼消防專業極具挑戰。

香港繩索總會（HKRU）指揮官明湛杰表示，團隊已準備一年，希望將交流經驗帶回香港，精進當地能量；日本FRAT指揮官Toru Hayase則說，這是首度來台參賽，期盼透過實務觀摩作為未來日本訓練的參考；泰國PANTHER TEAM指揮官MS.Supitchaya Sornist則期盼能學習多元救援技巧，提升泰國在地救援能力。

屏東縣消防局強調，能邀請多國隊伍參與，象徵屏東消防實力獲國際肯定。透過高擬真關卡設計，消防人員可直接觀摩不同國家的指揮思維與技術，精進複合型災害的應變，全面提升救援安全與效率。