22坪奶油風新婚寵物宅，圓弧設計與光感營造溫馨氛圍

這間22坪的奶油風住宅，屋主是一對新婚夫妻，家中還養了兩隻貓和一隻狗。設計師以簡約卻溫暖的風格打造這個新婚宅，希望在有限的空間裡兼顧生活機能與舒適感。整體配色以柔和的奶油色為主，搭配溫潤的木質元素，讓空間看起來明亮而溫馨。設計上特別注重細節，例如使用圓弧元素去柔化視覺線條，並結合收納與展示功能，讓生活動線更加順暢，營造出既實用又充滿情感的居家氛圍。屋內的每個角落都考慮到屋主與寵物的互動需求，讓生活既溫暖又自在。



玄關入門處，設計師以不規則的圓弧格柵作為分界，不僅避免了風水上的穿堂煞，也讓入門動線更加流暢，同時隱藏了鞋櫃的入口。玄關區還設置了開放式展示櫃，屋主可以擺放收藏品，成為迎接賓客前的居家端景。客廳電視牆上方以圓弧設計柔化視覺，搭配燈帶營造柔和光感。旁側隔斷結合展示層板，方便擺放收藏品，也增添視覺層次。圓形壁燈小巧可愛，增添溫暖的居家氛圍。考量到屋主養了兩隻貓，電視櫃延伸側邊設計了貓洞，既方便貓咪出入，也能收納貓糧。沙發背牆以弧形牆面柔化線條，搭配剛好兩人的沙發，旁側同樣規劃展示櫃，兼顧美觀與收納。

設計師利用光帶柔化客廳延伸至餐廳的橫樑線條，格柵門巧妙隱藏客廁入口。餐廚區旁設置備餐檯與收納櫃，弧形壁龕消除了尖銳線條，中間空地既可作為寵物活動區，也能擺放麻將桌。餐廳的小巧中島吧台則符合現代人輕食與快節奏生活的需求，兼具實用性與設計感。

