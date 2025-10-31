22坪英倫風咖啡吧台渡假宅，以古典美學修飾樑柱與畸零空間

編輯 游芷涵｜圖片提供 落腳室內設計

面對22坪新成大樓的條件，設計師選擇保留原有格局與管線配置，透過材質與造型細節的修飾手法，巧妙化解畸零角落的不規則比例，讓空間線條更顯流暢自然。同時在氛圍營造上，以英倫風為核心語彙，結合屋主偏好的渡假調性，打造出典雅又放鬆的居家場域，展現專屬於屋主的生活品味。

【個別空間改造計畫】

1.客廳：

客廳地面以人字拼木地板奠定溫潤的設計語彙，壁面則以紅磚薄片鋪成，保留其自然的質感與色澤，呈現出費工講究的磚紋肌理與手作溫度，營造復古而典雅的視覺。牆面更添設氛圍感十足的吊燈，昏黃的光暈將磚紋肌理細緻呈現，又將沙發後方的咖啡吧台增添韻味。設計師將原先橫亙在電視牆上方的樑柱以燈帶去修飾，使視覺不顯得過於壓迫，並以特殊漆塗佈電視牆，與靠近玄關的收納櫃體採相同色漆，統一視覺感。窗邊規劃了開放檯面，延伸至旁側的畸零空間收整，抹去凹凸不平的視覺感受，打造出和諧的美學。

Before

After

2.餐廚區

設計師將餐廚區橫亙的樑體與裸露管線加厚包邊，並以弧形線條柔化轉折，使原本突兀的結構轉為順暢而有韻律的空間語彙。廚具以溫潤木質搭配紅磚材質，延續整體的復古調性；備餐櫃則以典雅的海軍藍上色，呼應英式風格的典型色系。防濺板選用水磨石材質，不僅兼具耐用與好清潔的實用性，也在細節中增添一份質感與生活氣息。

Before

After

3.主臥

在橫亙的樑下方，設計師設置了吊櫃與層架，並以木質框線作為視覺點綴，延續整體空間的溫潤調性。層架以海軍藍呈現，牆面則以特殊漆塗佈，呼應公領域的設計語彙，讓整體色調與材質更為一致。睡眠區延續原有的窗框配置，引入自然採光，使臥室明亮柔和。以木質半高牆搭配滑門，巧妙地將更衣區與睡眠區分開，既保留日常更衣的隱私性，又能在門片敞開時維持視覺的通透感。櫃體與滑門皆以藤編妝點，搭配復古質感的把手，為空間注入細膩而溫暖的氣息。

Before

After

