22年不間斷！慈濟志工雪季送暖 攜手警力守護合歡山區安全

慈濟22年來在雪季勤務時，上山慰勞員警。（圖：慈濟基金會提供）

寒流發威，合歡山銀白一片，吸引大批民眾上山追雪。在這嚴寒時節，有一群人不僅堅守高山崗位，更持續獲得來自民間長達22年的溫暖支持。花蓮慈濟警察消防暨眷屬聯誼會（慈警會）志工，9日前往花蓮縣警察局新城分局富世派出所進行慰勤，致贈圍巾、暖暖包、氧氣瓶、香積麵及福慧珍粥等實用物資，向在冰天雪地中執勤的員警表達最高敬意與關懷。

這項雪季送暖行動已持續22年。即使今年受限於中橫公路施工管制，慰勤活動改於山下的富世派出所舉行，慈濟志工的關懷仍如期送達。物資由花蓮縣警察局局長陳百祿、交通隊隊長張博皓及新城分局長蘇立琮代表接受，將轉送至合歡山等高山派出所。

陳百祿（著紅衣）局長說，自1月1日至3月1日，為期60天。（慈濟基金會提供）

陳百祿局長感謝慈濟22年來從未間斷的支持，他表示，2026年合歡山雪季自1月1日至3月1日，為期60天。每逢假日，賞雪車流易造成台14甲線壅塞，若路面結冰更增加事故風險。合歡派出所僅有4名員警，人力吃緊，因此警局於重點時段規劃支援警力，共計9梯次、36人次上山執勤。他強調，高海拔地區氣候嚴峻，執勤極為辛苦。

交通隊隊長張博皓動指出，『22』這個數字，在合歡山的風雪中，代表連續22年的不離不棄。曾任警職的慈濟志工許志賢指出，當初因聽聞同仁執勤辛苦而發起此活動，希望帶著證嚴法師的祝福與實質物資，讓弟兄們在冰天雪地中執勤順利。

慈濟志工的暖心行動，讓執法人員，深刻感受到社會的溫暖。（慈濟基金會提供）

慈濟志工持續22年的暖心行動，不僅提供實質物資支持，更成為警民攜手、共護山林安全的堅實後盾，讓在寒風中堅守的執法人員，深刻感受到社會的溫暖與並肩同行的力量。（梁國榮報導）