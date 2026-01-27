22年來首例！彭双浪：友達勝出美國德州專利戰

在被視為「專利原告天堂」的美國德州東區聯邦法院，面板台廠龍頭友達罕見翻盤。歷經2年多纏訟，陪審團判定友達未侵權，創下22年來台廠首度以被告身分在該法院擊敗美國公司的紀錄，「這是歷史性成果。」友達董事長彭双浪說。

早在2024年，友達已在第一季財報揭露這樁訴訟，「⋯Phenix Longhorn LLC於2023年10月對友達光電向美國德州東區聯邦地方法院提起訴訟，主張侵犯Phenix所持有相關LCD面板製造之若干美國專利⋯」

德州東區聯邦法院長年為美國專利訴訟重鎮，過去對專利權人高度友善，也是不少科技大廠避之唯恐不及的戰場。面對Phenix指控，友達不以和解快速退場，選擇一路應戰打到底，不僅未被認定侵權，還成功推翻其中一項專利的有效性。

彭双浪表示，友達一向尊重有效的第三方智慧財產權，但對於缺乏合理基礎的指控，將堅定捍衛自身權益，感謝內部團隊及律師團隊在長時間訴訟過程中的努力，讓友達得以在極具挑戰性的司法環境中取得關鍵勝利。

專利戰向來曠日費時，尤其友達長年受專利戰所苦，像2006年南韓樂金（LG）對友達提出專利侵權訴訟，拖到2010年才贏得勝利。為何友達仍堅持戰到底？彭双浪直言，此次選擇訴諸審判，基於深信Phenix的指控不合理。

業界分析，此案被視為 22年來首家台灣公司以被告身分在德州東區聯邦法院、面對美國公司並經陪審團裁定全面勝訴的案例，對台灣科技製造業具有高度指標意義，這也顯示友達在專利布局與法務能量成熟，不再只是被動承受訴訟壓力。