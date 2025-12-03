22年來首改變 台北101聯名卡全面採VISA發卡

台北101是台灣的地標，財政部轄下的6家泛公股金融機構在2025年3月承接了日商伊藤忠商社出售的股權，目前台北101公股持股比例已經達約7成；中國信託金控及其子公司中信銀行合計持股約6.12%，並由中信銀發行「TAIPEI 101 聯名卡」。中信銀日前公告，原本聯名卡由VISA和萬事達卡(Mastercard)共同發卡，之後將全面改採Visa發卡，既有持卡人到期後也將全數換發為Visa版本。

台北101聯名卡是由設計師聶永真操刀，透過簡約的線條組成熟悉的台北101大樓，以雲彩漸層背景烘托最高建築的氣勢，強調擁有101聯名卡不只是消費，更象徵個人品味先鋒、當代美學潮流。

中信銀發行「TAIPEI 101聯名卡」已長達22年，不過，近日公告與台北金融大樓公司合作發行的「TAIPEI 101 聯名卡」已調整為僅發行Visa卡別，現持有的「TAIPEI 101聯名卡Mastercard卡」將不再發行，但仍可持續使用至卡片到期。不過，若久未使用刷卡消費，為降低信用卡遺失及遭冒用的風險，所持卡的有效期限屆至後將終止信用卡的信用卡契約，不再續發新卡。

中信銀也公告優惠權益，原Mastercard世界卡轉為Visa無限卡，國內消費現金回饋升級至1%現金回饋無上限；原Mastercard鈦金卡轉為Visa御璽卡，現有回饋權益維持不變；原白金、金卡以及普卡等級卡友同樣升等為Visa御璽卡，其中，國內消費享0.5%現金回饋無上限，國外消費則最高可享2.5%現金回饋。