22年前就曾就爬過台北101！ 法國蜘蛛人曝心聲：那棟大樓像被詛咒了

法國蜘蛛人羅貝爾早在2004年就曾攀登過台北101。（翻攝自臉書Alain Robert）

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在週六（24日）「徒手攻頂」台北101大樓，全程將透過Netflix直播放送。不過事實上，他並非挑戰攀登101的第一人，早在2004年「法國蜘蛛人」羅貝爾（Alain Robert）就曾完成類似壯舉；近日羅貝爾受訪回憶這段經歷，他有感：「那棟大樓彷彿受到某種詛咒」。

賈永婕雙語拜拜 盼101攻頂直播一切順利

奧斯卡得獎紀錄片《赤手登峰》主人翁霍諾德計畫挑戰樓高508公尺的台北101，全程徒手攀登、沒有任何安全繩索，並透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球公開放送。這幾個月他在台灣進行訓練和準備，101董事長賈永婕昨（21日）參加祈福活動，首次用「中英文拜拜」，盼活動一切順利。

廣告 廣告

賈永婕與霍諾德合照，祈福盼活動一切順利。（翻攝自賈永婕臉書）

媲美紐約雙子星走鋼索 數百萬人見證攻頂101

英國媒體《The Observer》報導，霍諾德這項挑戰可媲美，1974年菲利普佩蒂（Philippe Petit）在紐約世貿雙子星之間走鋼索，但更大的壓力來自於屆時全球可能有數百萬名觀眾同時觀看，隨時可能目睹意外發生。

不過其實過去並不是沒有人成功攀登台北101，以無繩索都市攀爬聞名、被封為「法國蜘蛛人」的攀岩家羅貝爾，就曾在2004年完成這項壯舉，只是差別在於當時他「全程使用繩索」。

101彷彿受詛咒？ 法國蜘蛛人回憶慘痛過往

「那棟大樓彷彿受到某種詛咒」，羅貝爾在峇里島的家接受訪問時如此說道。據悉，台北101在興建期間，曾在2002年331大地震，造成當時蓋到56樓的大型起重機掉落地面，多名工作人員掉落、遭重物砸傷，共有5人不幸死亡，20多人受傷。

羅貝爾當年是被邀請來為台北101做公關宣傳，未料他在挑戰攀登101的前12天，意外因為拍攝工作而從交通號誌上跌落、手肘骨折，縫了15針，「我的手肘腫得比平常大了1.5倍，攀登當天還下起傾盆大雨。」一隻手不能用、天氣又如此惡劣，當時大樓還沒完全完工，有些窗框還包覆著光滑的塑膠薄膜，大幅提升攀登的難度。

爬101難度有多高？ 直播設延遲防出差錯

但羅貝爾也認為，其實以地形來看，台北101並不算特別費力的類型，他為建築物的攀爬難度建立了一個評分等級，從他的標準來看，台北101只有5.5分、頂多6分。這對霍諾德來說似乎是不錯的消息。

《赤手獨攀台北101：直播》預計以4小時，完成101層樓、508公尺，全程徒手攀登的任務。（Netflix提供）

霍諾德最近被許多民眾目擊以使用繩索輔助練習攀登101，他日前受訪時表示，相信觀眾在看的時候都會為他捏把冷汗，但也希望大家能感受到其中的樂趣。他還自嘲，有時候爬到一半會突然想：「天啊，我到底在幹嘛？」

無論攀爬難度如何，在攀登的過程中若出現任何一個小失誤，都可能造成致命的結果。據報，這場直播將設有約10秒的延遲，被認為是為了在發生意外的時候，製作單位能及時切斷轉播畫面。

更多鏡週刊報導

被陳傑憲讚帥又會打球 韓籍球星李政厚驚傳在美機場遭拘留！裴洛西出手相救

壽司郎要收「5%清潔服務費」！開幕活動洩新規 眾人傻眼：無法接受

勇消詹能傑救人殉職 醫師感嘆：不改變就是默許悲劇繼續