22年航空公司突宣布破產！「取消全部航班」估逾萬旅客受影響

在海峽群島營運22年的英國藍島航空（Blue Islands）在週五證實暫停營運，並取消所有飛往澤西島（Jersey）、根西島（Guernsey）、艾希特（Exeter）、布里斯托爾（Bristol）、南安普敦（Southampton）等目的地的航班，恐怕會影響逾萬名旅客。在藍島航空宣布倒閉後，奧里尼航空公司（Aurigny）、洛根航空公（Loganair）介入，為藍島航空的旅客提供救援航班。

綜合外媒報導，英國藍島航空因為財務狀況惡化，無力負擔債務在上週五宣布停止營運，「我們遺憾地通知您，藍島航空已於2025年11月14日起暫停運營。藍島航空運營的所有未來航班均已取消」，聲明警告旅客，如果沒有其他旅行安排，不要前往機場，並對帶來不便之處感到抱歉。

藍島航空發言人表示，「在為海峽群島服務 26 年後，我們深感遺憾地宣布今晚已暫停運營」。對此，根西島酒店協會主席兼董事西萊特（Alan Sillett）指出，根西島的航班可能會成為100%壟斷的模式，呼籲大型航空進入海島市場，否則小型的航空公司將難以支撐。

在藍島航空宣布暫停營運後，奧里尼、洛根航空公司等兩家航空公司宣布，為藍島航空公司的乘客提供「救援航班」，澤西島政府也透露，已經支付緊急費用，來確保洛根航空的運行。

洛根航空執行長法拉賈拉（Luke Farajallah）表示，目前公司自11月16日起將提供特價的救援航班，航線為「澤西島—根西島、澤西島—艾希特、澤西島—布里斯托爾、澤西島—南安普敦」。法拉賈拉接著說，希望在明年3月前恢復到正常的營運狀態，並表示正在努力開通從根西島到南安普敦的航線，但該由於航線需要取得許可，還在等待根西島政府的批准。

另外，奧里尼航空公司則表示，已經接通根西島、澤西島、南安普敦的航線，並提供即日起至12月17日的航班時刻表。國家貿易監管委員會主席赫利亞（Mark Helyar）指出，南安普敦的航線對於需要前往島外就醫的海峽群島民眾十分重要，而奧里尼航空目前擁有根西島到南安普敦的許可證，「我注意到有人猜測奧里尼航空沒有能力執飛這條航線，但這完全是無稽之談——我們一直與奧里尼航空保持密切聯繫，他們也確認有能力執飛」。



