22年航空公司突破產！旅客「航班全取消」超錯愕

英國地方航空公司藍色群島航空（Blue Islands）在11月15日正式宣布破產，全數航班一夕之間全部停飛，造成超過萬名旅客行程受影響，這是繼Eastern Airways10月倒閉後，第2家宣告破產的英國地區航空公司，除了遊客「沒機搭」之外，員工也集體失業，航空業再拋震撼彈。

22年航空公司突宣告破產：航班全取消！旅客被迫滯留「沒機搭」超錯愕

藍色群島航空圖發布聲明，因公司營運狀況不佳宣布破產倒閉。（圖／翻攝自Blue Islands官網）根據《太陽報》等外媒報導，藍色群島航空總部位於海峽群島根西島，主要提供往返澤西島與英國本土（如南安普敦、布里斯托、艾希特、東米德蘭等）機場的航線，每週有136個航班起飛。其航空公司擁有5架ATR-72飛機，營運長達22年，原本是當地重要交通樞紐之一，近日官網突發聲明表示「我們很遺憾地通知各位旅客，Blue Islands已於2025年11月14日停止所有營運，所有未來航班亦全面取消。請不要前往機場，除非您已另行安排替代交通」，消息曝光後，所有航班突然被取消，讓旅客沒飛機搭相當錯愕。

22年航空公司突宣告破產：航班全取消！旅客被迫滯留「沒機搭」超錯愕

航空專家指出，營運成本高漲與票價競爭加劇造成區域航空經營困難。（圖／翻攝自Blue Islands臉書）

報導指出，儘管該公司過去曾獲得澤西政府850萬英鎊的資助以維持營運，但至今仍有700萬英鎊（約2.8億元台幣）未償還，財務狀況明顯出現困難，澤西財政部長米勒（Elaine Millar）表示針對這樣的事情感到遺憾，強調政府將對受影響的員工與旅客提供即時協助，目前，英國區域航空Loganair宣布，自11月16日起將增設班次協助疏運，包括支援前往南安普敦的醫療專線。針對這突如其來的壞消息，航空專家指出，隨著營運成本高漲與票價競爭加劇，區域航空若無大型集團撐腰或穩定商業模式，將持續面臨高風險經營環境。

