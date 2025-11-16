22年航空說停就停！Blue Islands倒閉 全航班一夜取消

Blue Islands航空宣布破產，全數航班取消，旅客行程受嚴重影響。（示意圖／Pixabay）

英國地方航空公司Blue Islands於11月15日正式宣布破產並全面停止營運，所有航班即刻取消，逾萬名旅客行程大亂。這是英國數週內第二家宣告破產的地區航空公司，繼Eastern Airways於10月底倒閉後，再添一樁航空業寒冬事件。

根據《太陽報》等外媒報導，Blue Islands總部位於海峽群島根西島，主要提供往返澤西島與英國本土（如南安普敦、布里斯托、艾希特、東米德蘭等）機場的航班。其機隊擁有5架ATR-72飛機，營運長達22年，原本也是當地重要交通樞紐之一。儘管先前獲得澤西政府850萬英鎊資助，但至今仍有700萬英鎊未償還，財務狀況堪憂。

廣告 廣告

Blue Islands透過官網聲明表示：「我們很遺憾地通知各位旅客，Blue Islands已於2025年11月14日停止所有營運，所有未來航班亦全面取消。請不要前往機場，除非您已另行安排替代交通。」

對此，澤西財政部長伊蓮·米勒（Elaine Millar）表示對此事感到遺憾，強調政府將對受影響的員工與旅客提供即時協助。她並透露，政府正與其他航空公司合作，確保澤西島與英國本土的航線能夠迅速恢復穩定運作。目前，英國區域航空Loganair宣布，自11月16日（日）起將增設班次協助疏運，包括支援前往南安普敦的醫療專線。

旅客若透過與Blue Islands共享代碼的Aurigny航空訂票，仍有部分航班將正常營運，須逕洽該航空確認行程。至於透過旅行社或假期公司訂票者，應聯繫原旅行機構協助退票或重新安排。消費者團體呼籲，旅客應主動檢視旅遊保險與信用卡付款保障，爭取退款或理賠。由於Blue Islands註冊地並不受完整英國或歐盟航空保障機制涵蓋，標準民航賠償權益可能無法適用。

不僅Blue Islands，近期英國區域航空業頻傳倒閉潮。Eastern Airways於10月27日宣布啟動破產程序，裁撤330名員工。該公司自1997年營運，曾提供英格蘭、蘇格蘭甚至部分歐洲航線服務，近年主要為荷蘭KLM旗下Cityhopper代營部分歐洲班次。

然而KLM突然終止合約，連帶導致東航無法承擔龐大固定成本與人事支出，最終陷入財務困境。航空專家指出，隨著營運成本高漲與票價競爭加劇，區域航空若無大型集團撐腰或穩定商業模式，將持續面臨高風險經營環境。

Blue Islands機隊以ATR-72機型為主，如今全數停飛停擺。（圖／翻攝自X，The Scottish Sun）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話