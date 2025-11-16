22年航空說停就停！Blue Islands倒閉 全航班一夜取消
英國地方航空公司Blue Islands於11月15日正式宣布破產並全面停止營運，所有航班即刻取消，逾萬名旅客行程大亂。這是英國數週內第二家宣告破產的地區航空公司，繼Eastern Airways於10月底倒閉後，再添一樁航空業寒冬事件。
根據《太陽報》等外媒報導，Blue Islands總部位於海峽群島根西島，主要提供往返澤西島與英國本土（如南安普敦、布里斯托、艾希特、東米德蘭等）機場的航班。其機隊擁有5架ATR-72飛機，營運長達22年，原本也是當地重要交通樞紐之一。儘管先前獲得澤西政府850萬英鎊資助，但至今仍有700萬英鎊未償還，財務狀況堪憂。
Blue Islands透過官網聲明表示：「我們很遺憾地通知各位旅客，Blue Islands已於2025年11月14日停止所有營運，所有未來航班亦全面取消。請不要前往機場，除非您已另行安排替代交通。」
對此，澤西財政部長伊蓮·米勒（Elaine Millar）表示對此事感到遺憾，強調政府將對受影響的員工與旅客提供即時協助。她並透露，政府正與其他航空公司合作，確保澤西島與英國本土的航線能夠迅速恢復穩定運作。目前，英國區域航空Loganair宣布，自11月16日（日）起將增設班次協助疏運，包括支援前往南安普敦的醫療專線。
旅客若透過與Blue Islands共享代碼的Aurigny航空訂票，仍有部分航班將正常營運，須逕洽該航空確認行程。至於透過旅行社或假期公司訂票者，應聯繫原旅行機構協助退票或重新安排。消費者團體呼籲，旅客應主動檢視旅遊保險與信用卡付款保障，爭取退款或理賠。由於Blue Islands註冊地並不受完整英國或歐盟航空保障機制涵蓋，標準民航賠償權益可能無法適用。
不僅Blue Islands，近期英國區域航空業頻傳倒閉潮。Eastern Airways於10月27日宣布啟動破產程序，裁撤330名員工。該公司自1997年營運，曾提供英格蘭、蘇格蘭甚至部分歐洲航線服務，近年主要為荷蘭KLM旗下Cityhopper代營部分歐洲班次。
然而KLM突然終止合約，連帶導致東航無法承擔龐大固定成本與人事支出，最終陷入財務困境。航空專家指出，隨著營運成本高漲與票價競爭加劇，區域航空若無大型集團撐腰或穩定商業模式，將持續面臨高風險經營環境。
看更多 CTWANT 文章
台大大氣系學生「預言颱風假翻車」放鴿子！ 400人苦等雞排珍奶：失望
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選什麼幣別」 全店台人齊喊1句話
其他人也在看
美海軍作戰部長：南韓建核潛艦 美期盼用於牽制中國
（中央社首爾16日綜合外電報導）美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）最近受訪時表示，一旦南韓核動力潛艦建造完成，華府期盼韓方運用這項能力牽制中國威脅，這將是「理所當然的期待」。中央社 ・ 15 小時前
美駐日大使發文諷中國 稱「感謝中方加深日美同盟」
（中央社記者戴雅真東京16日專電）日中緊張局勢升溫之際，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日發文諷刺中國。他15日在社群平台X上傳一張耶誕卡圖片寫道，「謹向駐日中國大使吳江浩、駐大阪總領事薛劍致以誠摯感謝，感謝兩位為進一步加深堅不可摧的日美同盟所付出的努力，辛苦了」。中央社 ・ 16 小時前
營運22年航空公司突宣告破產！ 全航班一夜取消...逾萬旅客滯留
英國區域航空業正面臨嚴峻的寒冬。營運長達 22 年、總部位於海峽群島根西島的Blue Islands 航空公司，於當地時間 11 月 15 日正式宣布破產並全面停止所有營運。此項突如其來的決定，導致所有未來航班即刻取消，影響範圍波及數萬名旅客，特別是仰賴其服務往返澤西島與英國本土的居民及遊客，行程陷入混亂。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
裝癱坐輪椅偷啤酒！19歲男「起身爆打保全」 他起身砸人還逃跑結局曝光
根據《每日郵報》（Daily Mail）與《鏡報》（The Mirror）綜合報導，案件發生於2025年6月3日晚間，地點位於肯特郡斯台普赫斯特（Staplehurst）一間超市。畫面紀錄顯示，男子戴維・布朗（Davey Brown）坐在輪椅上，腿上蓋著外套，藏匿兩箱啤酒，身旁一名男子協助推行。當超市...CTWANT ・ 16 小時前
香港驚悚命案！40歲女高處墜樓慘死 遺骸散落路面
香港驚悚命案！40歲女高處墜樓慘死 遺骸散落路面EBC東森新聞 ・ 15 小時前
華郵：川普政府評估攻擊委內瑞拉 美軍為攻擊命令做準備
華盛頓郵報(The Washington Post)14日報導，美國總統川普(Donald Trump)正在評估是否對委內瑞拉採取軍事行動，進駐這個地區的美軍也在為可能的攻擊命令做準備。但目前還不清楚川普是否已做出決定。 報導引述多名消息人士指出，美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)和參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)14日返回白宮，連續2天就是否對委內瑞拉採取軍事行動進行磋商。 消息人士指出，目前還不清楚川普是否已經決定採取這項升級行動，但是否攻擊與如何攻擊委內瑞拉的高層級討論已經進行了數天。參與會議的官員還包含副總統范斯(JD Vance)、國務卿盧比歐(Marco Rubio)和白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)。 自9月初以來，美軍在加勒比海和東太平洋部持續打擊通過這些海域的運毒船，截至14日已經攻擊了20艘船隻，導致至少80人死亡。美軍最大航空母艦福特號(Gerald Ford)打擊群這個月11日也進入加勒比海，使得委內瑞拉週邊的美軍部署達到1.5萬兵力。 報導引述一名知情人士表示，福特號航空母艦上的戰鬥機飛行員一直在研究委內瑞拉的防空系中央廣播電台 ・ 1 天前
社頭農會農遊季 異國料理展示 滿滿人潮樂翻天
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】114年社頭農遊季今（15）日在社頭鄉農會廣場熱鬧登場，吸引大批民眾 […]觀傳媒 ・ 1 天前
買房送梯廳？她吃火鍋看電影惹議 專家：公設不能私用
《封面新聞》報導，當事人自述，在購屋時即獲售樓處與物業告知該空間可供住戶自行使用，且購屋合約上註明「公設可作私人使用」，她亦補繳4萬餘元人民幣（約新台幣17.6萬元）面積差額，因此認為此次改造合法且具合理性。該住家位於福州某社區，屬一梯一戶設計。當事人表示，小...CTWANT ・ 1 天前
47歲舒淇親曝「一直想要有小孩」 撇是丁克族揭「不敢生」主因
【緯來新聞網】以47歲女星舒淇近日在接受香港資深主持人鄭裕玲的節目專訪時，再次觸及個人是否生育的話題緯來新聞網 ・ 17 小時前
報酬10萬實拿8萬 女律師律見後洩密詐團翻船
台北市1名張姓女律師，涉嫌於擔任遭羈押禁見的詐騙集團朱姓嫌犯選任辯護人時，利用律見機會，將檢方偵訊時的供述等內容，以通訊軟體洩露給該集團未到案陳姓主嫌，經檢警查獲後，張女坦承犯行並收受10萬元律師委任費用，遭新北地檢署依瀆職罪嫌起訴，並向法院求處7月以上有期徒刑。鏡報 ・ 15 小時前
美邊境又發生暴力執法！ 「敲碎車窗」查ID爆發衝突
美國「北卡羅萊納州」的邊境爆發暴力執法事件，執法人員直接敲碎駕駛座的車窗，要人下車，最新影像曝光。除了邊境執法人員，美國ICE特工也開始在北卡羅萊納州執法，引發當地民眾上街抗議；另外，ICE執法重鎮「芝加哥」也爆發示威，有20多人當場被抓。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
中國官方突喊「別去日本」！多家航司秒開退票潮 旅客刷一排成功退款
（記者周德瑄／綜合報導）中國外交部14日突然發布提醒，呼籲中國公民近期避免前往日本，引發旅遊市場立即出現連鎖反 […]引新聞 ・ 19 小時前
台灣好行梅嶺線 50元暢遊
記者林雪娟∕台南報導 邀請民眾至山區體驗豐富自然與人文魅力，觀旅局邀請民眾搭乘台灣好…中華日報 ・ 1 天前
日本旅遊新制「2項確定上路」 達人曝住一地多付錢
日本迎接大批國際旅客，為消弭觀光亂象將推行各種新制，日本旅遊達人「林氏璧」分享2026日本旅遊新制，直言影響廣泛的免稅制度將改為先付後退，至於加徵住宿稅，明年三月在京都住宿，就要多付一筆錢。中時新聞網 ・ 11 小時前
台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊
（中央社記者陳韻聿倫敦15日專電）位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。中央社 ・ 1 天前
【2025年11月活動推薦】新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊、落羽松...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了11月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，11月有新北歡樂耶誕城、新社花海、仙草花節、士林官邸菊展、銅鑼杭菊生活節、落羽松、鸚鵡螺圖書館、草嶺古道芒花季、大湖草莓季、碧潭地景水豚君...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 週前
搭乘台南台灣好行「梅嶺線」暢遊玉井、楠西與龜丹
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】為歡迎遊客深入體驗台南楠西及玉井地區豐富自然與人文資源魅力，臺南市政府觀互傳媒 ・ 1 天前
官方呼籲避免前往日本後 陸網友紛紛曬退票成功紀錄
在大陸外交部14日突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本後，國航、南航、東航、廈航、川航等多家大陸國籍航空公司隨即配...聯合新聞網 ・ 21 小時前
茂管處雙年賞蝶季開幕
記者鄭伯勝／高雄報導 茂林國家風景區管理處「２０２５茂林雙年賞蝶季」，十五日在該處茂…中華日報 ・ 1 天前
曼谷街頭遊客 (圖)
泰國觀光局預計，今年來泰國旅遊的國際遊客人次將來到3340萬人次，較去年下降6%。圖為行經曼谷通羅區（Thonglor）的遊客。中央社 ・ 18 小時前