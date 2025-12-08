22年資深義警交管突倒地亡 兒心碎發文「你是我的英雄」

一名58歲從事義警22年的杜姓男子接收廟會交管任務時，突然倒地當場無呼吸心跳。（圖／東森新聞）





7號晚上7點41分台中市中區台灣大道一段與中華路口，發生義警執勤昏迷意外！一名58歲從事義警22年的杜姓男子接收廟會交管任務時，突然倒地當場無呼吸心跳，事發十字路口車流量非常大，現場民眾目擊嚇壞，立即上前協助，經搶救仍宣告不治，兒子悲痛發文說爸爸任務結束了，你是我的英雄。

十字路口車流量相當大，一名杜姓義警站在路中央指揮交通，突然一瞬間他在車陣中直接倒地，但車流沒有因此停下，一直從他身邊經過，目擊民眾全嚇壞，趕緊湧上去圍住他，避免他被車流波及。

廣告 廣告

廟方目擊人員vs.記者：「給他做CPR，然後叫救護車，救護車馬上趕來，當下倒下去的時候好像有聽說，他已經OHCA了。」

7號晚上7點41分，在台中中區台灣大道跟中華路口，平時交通流量就很大，當時正好是一間宮廟在舉行南巡活動，58歲杜姓義警被請來交通疏導，結果指揮到一半突然倒地當場沒有呼吸心跳，民眾見狀幫忙擋車，也立刻替他CPR搶救，但很不幸送醫搶救後仍然宣告不治，事發過後杜姓義警的兒子及女兒都來到殯儀館替父親處理後事，還一度哽咽到說不出話。

已故義警的兒子：「其實就很喜歡助人啦，只要警察局那邊有需支援的話，爸爸都是會第一時間衝過去幫忙這樣子。」

兒子心碎PO出貼文，他的爸爸從事義警已經22年了，多年來深受同仁肯定，閒暇時間還會去幫獨居老人送餐，陪他們聊天，也擔任過童軍們的指導老師，他總是不遺餘力的在幫社會服務，兒子在臉書上發文緬懷父親，覺得父親是他的英雄。

已故義警的兒子：「讓我最佩服的是，幫助那些獨居老人，然後送那些關懷餐對，無論多高他都會爬上去，他沒有在嫌累的。」

杜姓男子相驗結果為心血管疾病造成心肺衰竭，兒子說父親在忙的時候一天只睡3、4個小時，忙起來就忘了休息，如今這麼一位喜歡幫助社會的平民英雄殞落，讓大家都相當悲痛。

更多東森新聞報導

板橋府中商圈氣爆瞬間畫面曝光！2女當場噴飛倒地

犯案前擁抱女友成關鍵 高雄槍手楊云豪踏上「浪流連」不歸路

新／台中男墜樓砸中女騎士 險釀「燒肉粽」1死1傷

