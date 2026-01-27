22廠進軍波灣食品展 張麗善率團推「雲林良品」接軌國際
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
中東地區規模最大的波灣食品展，1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，雲林縣共有22家廠商參展。該展覽本次共195國、8500家廠商參展，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，縣長張麗善特地帶領團隊，在駐杜拜辦事處處長陳俊吉陪同下，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。
雲林縣府今（27）日說明，雲林縣是農業大縣，農業產值一年高達948億，主打「雲林良品、必屬精品」，在台灣已超過1萬2000個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展，展現布局世界的決心。
張麗善表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，也是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。
張麗善指出，此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。
此外，張麗善也提到，還有西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，宜捷威長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。
雲林縣府表示，中東、北非、南亞穆斯林市場，超過2.3兆美元龐大商機，是雲林縣必須努力突破的方向，透過波灣食品展讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。
張麗善進一步表示，元進莊在產品研發、加工技術及食品安全控管方面具備成熟基礎，並持續強化包裝設計與市場定位，使產品能依不同國際市場需求彈性調整，展現高度市場適應性與國際競爭潛力；而宜捷威則著重在生鮮蔬果產品，透過穩定的冷鏈系統，保持蔬果的鮮度，兩者可以說是相輔相成，將雲林好產品推向國際市場。
陳俊吉表示，歡迎張縣長率隊推廣清真食品到中東地區，他指出2026波灣食品展是世界非常重要食品展，這次雲林縣共有22家廠商參展，19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC國家，讓中東地區民眾都能品嘗到台灣美好、好吃的優質食品。
張麗善強調，此行帶領縣府團隊與指標性業者將台灣最優質農產品進軍中東地區，展現布局全球國際市場決心，同時透過波灣食品展希望了解穆斯林消費市場喜好，進而輔導縣內業者也能透過清真認證，打開中東市場一同邁向國際化，讓「雲林良品 必屬精品」與世界分享。
農業處長魏勝德表示，參與波灣食品展不僅是產品曝光，更是與國際市場建立長期信任與合作關係的重要過程。縣府將持續扮演產業後盾角色，協助業者強化國際認證、深化品牌行銷策略並促進通路媒合，支持在地優質企業穩健進軍中東及其他國際市場，擴大雲林農產品的全球能見度，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。
照片來源：雲林縣政府
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
春節外離島疏運C-130待命 國防部：國軍醫院急診及住院照常服務
TPASS、先導公車串聯竹市低碳通勤網 高虹安上任3年交通升級有感
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
不再只靠台積電？ 傳蘋果「這系列」將找英特爾代工晶片
半導體龍頭台積電（2330）為蘋果（Apple）主要的代工iPhone晶片廠，不過有消息傳出，蘋果正計畫將未來的部分晶片轉向英特爾（Intel）代工，根據《9to5Mac》報導，分析師指出，最快2028年開始，英特爾將會為「蘋果非Pro系列iPhone」，屆時將不再全部依賴台積電代工。EBC東森財經新聞 ・ 2 小時前 ・ 17則留言
不止昇達科！低軌衛星還有好貨可買？ 這檔「銅板股」CP值爆表
特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因應Starlink衛星升級與數量快速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系供應鏈。消息一出，低軌衛星題材迅速發酵，帶動昇達科、華通、啟碁、瀚荃、穩懋、元晶、燿華等低軌衛星概念股全面轉強。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 1則留言
聯發科史詩級漲幅！外媒揭兩天狂飆265元內幕：與台積電有關
聯發科股價創下有史以來最大的兩日漲幅，從1525元低點拉到最高1790元，累計漲幅達19%，並創下歷史新高。外媒撰文分析兩大原因，包括受惠於Google TPU大單題材，以及基金經理人因台積電持股達到上限，進而轉向買入聯發科。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 2則留言
1.25億買800家OK超商 美廉社打什麼算盤？
上週五（1月23日），台灣零售市…民報 ・ 1 天前 ・ 16則留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
DRAM、NAND Flash合約價恐加倍
記憶體價格漲不停，三大原廠對2026年第一季DRAM與NAND Flash合約價的看法逐漸達成高度共識。產業界人士預期，第一季DRAM合約價漲幅約在60％～70％區間，NAND Flash則上看80％～100％，其中，NAND屬於落後補漲，幅度相對顯著。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 3則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
AI記憶體題材點火！電通股擎亞拉出第2根漲停 至上文曄放量跟漲
隨著AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）需求持續升溫，加上記憶體與多項電子零組件醞釀漲價，具備庫存優勢的電子通路商，再度成為資金轉進標的，27日相關指數漲逾3%，其中擎亞（8096）開盤不到十分鐘便跳空亮燈在58.4元，順利拉出第2根漲停；同族群的上市股至上（8112）、文曄（3036）亦在盤中放量上攻，形成價量齊揚走勢。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
聯發科漲停鎖不住！開盤10分鐘吸金百億元 分析師喊續抱：沒有反轉訊號
聯發科（2454）砲火持續猛烈，今（26）日開盤約10分鐘吸金百億元，奪下台股冠軍寶座；早盤一度亮燈漲停鎖在1,790元，截至上午9時16分，漲停鎖不住，暫報1,770元，上漲8.6%。分析師表示，股價在創新高後回落，主因短線乖離較大，且遇到獲利了結賣壓，在技術面屬正常的整理，建議持有者可續抱。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 13則留言
瑞銀喊出台股新高峰36,595點
外資指路金馬年重磅目標價再一發！瑞銀證券指出，台股站在3萬點大關之上，市場整體評價合理，如要更上層樓，則須仰賴獲利動能進一步延伸到2027年，直指行情主旋律將由重新評價（re-rating）轉向執行力驅動獲利成長，喊出36,595點高點預期、樂觀預期更逼近38K，一舉超車所有研究機構。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
群聯登上櫃股王／記憶體吃緊群聯股價狂飆 潘建成端祕密武器挑戰千億營收
群聯電子新的一年剛開始就鴻運當頭，因為快閃記憶體（NAND Flash）供應吃緊、價格上漲，不但業績創歷史新高，也讓股價狂飆站上2000元，市值突破4300億元大關，成為上櫃公司之冠，更在國內IC設計業僅次於聯發科。日前群聯執行長潘建成接受本刊專訪信心滿滿表示：「今年營收突破一千億元不難。」為替PC廠解決DRAM缺貨與價格飆漲問題，群聯正利用快閃記憶體取代DRAM，「一方面替客戶解決問題，也可加速AI PC普及。」鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 發表留言
法人目標價指向1900元！光聖開盤牽25檔噴漲停 這「電源供應器大廠」挑戰連4日亮燈
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（27）日上漲30.56點至32,095.08點，截至上午9點30分暫報32,179.57點，漲115.05點或0.36%，開盤共計25檔個股...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
記憶體權重3成太犯規！它一躍成績效王 現在追會不會太晚
台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第一季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模爆衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發表留言
台股盤前／英特爾一崩全場抖！黃金逼近5000美元 台股開盤拚續攻！
美股漲跌分歧、市場持續消化貿易緊張局勢與地緣政治風險，美股4大指數週五（23）日走勢分歧。英特爾重挫干擾市場情緒，債市方面，避險需求仍在，美國公債價格小幅收漲、殖利率略為回落，資金尚未出現明顯風險撤離跡象。不過，台指期夜盤卻翻紅79點，台積電期貨盤後則以平盤作收，台股今(26)日開盤仍力拚延續多方節奏。道瓊工業指數下跌約285點，反映傳產與部分大型股承壓；標普500指數幾近持平，顯示資金態度轉趨觀望；那斯達克指數相對抗跌，科技權值股表現分化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
三星HBM4闖關成功，2月起供貨輝達，追趕SK海力士戰局升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，記憶體戰線出現關鍵轉折，三星電子(Samsung Electronics，005930.KS)傳出已通過輝達(Nvidia，美股代碼NVDA)與超微(Advanced Micro Devices，美股代碼AMD)針對HBM4(高頻寬記憶體)的資格測試，並規劃自2月起啟動對輝達出貨。市場人士指出，若供貨節奏如期推進，代表三星在先進封裝與良率爬坡上取得突破，將直接縮小與SK海力士(SK Hynix，000660.KS)在AI伺服器記憶體供應鏈的差距。交易員解讀，短線屬於市占重新分配的預期調整，過去HBM供應更集中於SK海力士，如今三星若正式切入HBM4量產與出貨，輝達供應鏈可能由「單一主導」走向「雙供應商並行」，議價與交期風險亦可能隨之下降。HBM4被視為下一代AI加速器的關鍵配套，尤其將與輝達後續平台搭配推出。市場人士表示，HBM4的核心不僅在頻寬與容量提升，更在於封裝整合、功耗與散熱設計是否能支撐更高密度的訓練與推理需求，這也使得資格測試通過本身具有「量產門票」的意義，對三星先進記憶體業務的產品結構與ASP(平均售價)想像空間形成支撐。財訊快報 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
缺貨潮未解 車用DRAM告急
近期DDR4、DDR5報價急升，成熟製程記憶體不僅未因世代更替而走弱，反而出現「舊世代比新世代更貴」的罕見現象，外資巴克萊在最新車用半導體報告中示警，車用DRAM也出現缺口。工商時報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
目標價喊上2000元！「IC設計大廠」明年EPS上看95.2元 合作Google、輝達潛力爆發
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球雲端服務供應商（CSP）加速推進AI資料中心設立，帶動GPU與AIASIC需求持續噴發。國內外法人強烈看好IC設計大廠聯發...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
低軌衛星沖天拉單！不只昇達科要飆？SpaceX「7概念股」全起飛
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬/綜合報導特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX，近期傳出因Starlink衛星升級、數量加速擴張，正評估擴大對台釋單，並已低調來台密訪多家台系...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
在手訂單破60億！這「設備廠」能見度直達2028年 AI＋半導體＋機器人三箭齊發
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導機器人概念股、設備儀器廠廣運（6125）於昨（24）日與集團子公司共同舉辦旺年會，董事長謝明凱表示，前50年以自動化工程奠...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
別再只看GPU跟HBM！小摩：NAND週期更長更穩 eSSD是本輪主角 首選個股是「它」
全球資本市場緊盯 GPU 與高頻寬記憶體 (HBM) 之際，一個悄然崛起的趨勢正改寫半導體的底層邏輯。AI 推理應用浪潮洶湧而來，不僅重塑算力流向，也將長期被視為「強週期商品」的 NAND 快閃記憶體推向舞台中央，使其成為 AI 時代不可或缺的基礎設施資產。 摩根大通 (下稱小鉅亨網 ・ 22 小時前 ・ 1則留言