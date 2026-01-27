22廠進軍波灣食品展 張麗善率團推「雲林良品」接軌國際

照片來源：雲林縣政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

中東地區規模最大的波灣食品展，1月26日至30日在杜拜世博城舉辦，雲林縣共有22家廠商參展。該展覽本次共195國、8500家廠商參展，其中雲林縣以「雲林良品」品牌前往參展，縣長張麗善特地帶領團隊，在駐杜拜辦事處處長陳俊吉陪同下，希望透過國際專業展會平台深化與國際市場接軌，為雲林農產品拓展海外通路奠定關鍵基礎，展現雲林農業邁向國際化的具體行動力。

雲林縣府今（27）日說明，雲林縣是農業大縣，農業產值一年高達948億，主打「雲林良品、必屬精品」，在台灣已超過1萬2000個行銷點，並積極開拓海外市場，不只日本、韓國、新加坡、馬來西亞，今年更進軍波灣食品展，展現布局世界的決心。

張麗善表示，波灣地區為全球食品貿易與高端消費的重要樞紐，也是清真食品與農產進口需求成長最快速的市場之一，此次雲林縣以「雲林良品」品牌做為參展主軸形象，重點展出具外銷潛力的生鮮蔬果及雞肉加工製品、各類常溫及冷凍產品，希望向國際買主展現雲林食品產業從原料到加工的整合能力。

照片來源：雲林縣政府

張麗善指出，此次參展業者之一為在地深耕農產加工產業多年的知名畜禽產公司「元進莊」，他們長期以台灣在地農產品為核心原料，結合現代化加工製程與嚴謹的品質管理體系，成功打造具市場辨識度之農產加工產品，是雲林農業由「產地優勢」逐步邁向「品牌輸出」的重要代表。

此外，張麗善也提到，還有西螺在地業者「宜捷威科技股份有限公司」，宜捷威長期經營東南亞外銷市場，近年來與縣府合作已在星馬等地站穩腳步，穩定出口雲林及國產生鮮蔬果，今年更積極拓展中東市場，希望能夠更進一步擴大版圖，將國產優質產品外銷到中東地區。

雲林縣府表示，中東、北非、南亞穆斯林市場，超過2.3兆美元龐大商機，是雲林縣必須努力突破的方向，透過波灣食品展讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。

張麗善進一步表示，元進莊在產品研發、加工技術及食品安全控管方面具備成熟基礎，並持續強化包裝設計與市場定位，使產品能依不同國際市場需求彈性調整，展現高度市場適應性與國際競爭潛力；而宜捷威則著重在生鮮蔬果產品，透過穩定的冷鏈系統，保持蔬果的鮮度，兩者可以說是相輔相成，將雲林好產品推向國際市場。

陳俊吉表示，歡迎張縣長率隊推廣清真食品到中東地區，他指出2026波灣食品展是世界非常重要食品展，這次雲林縣共有22家廠商參展，19家廠商經過清真認證，期盼台灣產品從杜拜開始，未來能推廣到其他GCC國家，讓中東地區民眾都能品嘗到台灣美好、好吃的優質食品。

張麗善強調，此行帶領縣府團隊與指標性業者將台灣最優質農產品進軍中東地區，展現布局全球國際市場決心，同時透過波灣食品展希望了解穆斯林消費市場喜好，進而輔導縣內業者也能透過清真認證，打開中東市場一同邁向國際化，讓「雲林良品 必屬精品」與世界分享。

農業處長魏勝德表示，參與波灣食品展不僅是產品曝光，更是與國際市場建立長期信任與合作關係的重要過程。縣府將持續扮演產業後盾角色，協助業者強化國際認證、深化品牌行銷策略並促進通路媒合，支持在地優質企業穩健進軍中東及其他國際市場，擴大雲林農產品的全球能見度，讓「雲林良品」成為台灣農業走向世界的重要代表。

照片來源：雲林縣政府

