22機關競爭！透明晶質獎6單位獲獎 法務部長親自頒獎
第3屆「透明晶質獎」頒獎典禮25日於國家圖書館國際會議廳舉行，總統賴清德透過賀電向獲獎機關表達祝賀，期許透過獎項推動公部門精進廉能創新。法務部長鄭銘謙親自頒獎，廉政署長馮成則頒發感謝狀予評選委員。
本屆共有22個機關報名參與，經過書面審查及實地訪視兩階段評核後，共6個機關獲獎。在「整體廉能作為類」評選出5個特優機關，包括財政部關務署台北關、衛生福利部中央健康保險署、台北市政府捷運工程局、新北市政府經濟發展局及彰化縣地方稅務局；「創新廉能措施類」則由交通部公路局北區公路新建工程分局獲得優選。
法務部長鄭銘謙在致詞中表示，我國自2017年起，每4年公布聯合國反貪腐公約國家報告，2026年也將迎來第三次國家報告國際審查會議，邀請國際反貪腐重要專家學者蒞臨台灣，協助檢視國家報告及提供清廉施政建議。他指出，透明晶質獎的設立，就是為了回應先前國際審查委員的建言，更是國家實踐公約的具體展現。
鄭銘謙表示，他在擔任廉政署署長任內，與專家學者集思廣益創設此「激勵」方式引導公共部門追求更好廉能治理的制度。透明晶質獎自試辦以來，已成為引導公部門追求廉能治理的重要平台，歷經4年試辦後，於2023年正式成為全國性獎項，至今已邁入第3屆。
鄭銘謙恭賀獲獎的6個優秀機關，在不同專業領域上，共同回應人民對政府「廉能」與「透明」的期待，樹立標竿典範。他表示，亮眼的成績除了機關首長的決心，還有全體同仁的合作與努力。他也特別感謝各參獎機關的努力與付出，各機關在參與過程中展現的自我檢視精神，是深化廉能文化的重要力量。
廉政署指出，各獲獎機關除為機關內部行政流程打造標準作業程序，更結合AI資訊科技、善用跨域整合，有效控管機關風險，達到行政程序公開透明，將廉能效益向外擴散。各參獎機關均進行業務全面盤點，參獎過程中強化機關同仁辨識業務風險的能力，有效提升行政透明度與風險控管能力。
鄭銘謙期盼未來有更多行政團隊參與透明晶質獎，讓許多優秀的行政團隊在追求廉能治理的道路上堅定前行，攜手創造廉潔透明的公務環境，共同實現「清廉勤政、開放透明」的目標，讓清廉成為推動機關進步的力量。
