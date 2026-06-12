22歲哥三度性侵13歲繼妹害懷孕！遭重判39年+鞭刑

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馬來西亞一名22歲男侵犯13歲繼妹致孕，遭重判39年。（示意圖／翻攝自Pexels）





馬來西亞砂拉越州古晉發生一起嚴重的家庭悲劇，一名22歲的青年莫哈末哈斯菲魯拉，涉嫌長期趁父母不在家時，三度對年僅13歲、正值發育期且患有身心障礙的繼妹實施暴力侵犯，導致年幼的被害人不幸懷孕，直到33週才被家人察覺。日前審結此案，法官最終裁定，被告三項罪名全數成立，且刑期必須分開執行，累計重判監禁39年並處以11下鞭刑。

趁父母外出暴力犯案

根據《星洲網》報導，這名22歲的被告在偵訊時坦承，自己是受到網路色情影片的影響，才會在2025年8月、9月以及2026年1月期間，多次趁著父母外出、家中無人的空檔，對年僅13歲的被害人伸出狼爪。

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即便年幼且具身心障礙身分的繼妹在過程中極力哭泣掙扎、抗拒求饒，被告仍憑藉著成年人的年齡與體型優勢，強行施加性暴力得逞。直到後來女方身體出現異狀，經婦科醫生檢查證實已懷孕33週，這起泯滅人性的惡行才終於曝光。

適用嚴懲條款

在法律方面，由於本案被害人年僅13歲且具身心障礙身分，被告以22歲成年之姿實施的惡行，已明確違反了馬來西亞刑事法典第376條文，一旦罪名成立，法定的基本刑期即為10年以上、30年以下有期徒刑，並且必須強制併處鞭刑，在當地司法界屬於極為嚴厲的懲治條款。

3罪併罰分開執行

法官針對被告在不同月份的3次性侵，就兩次不同控訴，各判處入獄13年及鞭笞4下，以及入獄13年及鞭笞3下。最終判決3項罪刑分開執行，嫌犯總計必須服刑共39年，並承受11下的鞭刑。

法官也於判決中特別加註，被告在未來漫長的刑期服滿出獄之後，依然必須強制接受改造輔導，並且必須無條件接受當地警方及司法機關的持續列管與定期監控，以防堵任何再犯的可能性。

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