22歲天才女破解Tegra X2晶片！揭露輝達安全漏洞

22歲的天才安全研究員Amber Katze，近日在第39屆混沌通訊大會（39C3）上宣布，她成功破解了NVIDIA推出的Tegra X2晶片安全啟動機制。這一突破意味著全球數百萬台搭載該晶片的設備，包括混合實境（MR）眼鏡與特斯拉電動車系統，若攻擊者能接觸到USB介面，便可能面臨入侵風險。

據《快科技》報導，這項研究的起因源自於2024年Magic Leap公司關閉其Magic Leap One眼鏡的雲端服務，導致這款售價高達2300美元（約新台幣7.2萬元）的設備瞬間失去功能，成為一堆「電子垃圾」。為了讓這些昂貴的設備重新運作，Katze決定從底層安全機制開始研究，並最終發現了晶片的重大漏洞。

Magic Leap One採用的Tegra X2晶片，其啟動流程使用了NVIDIA提供的Fastboot協定。在深入分析後，Katze發現了兩個關鍵漏洞：「sparsehax」和「dtbhax」。其中，sparsehax是由SparseFS映像檔解壓邏輯錯誤引發的漏洞，而dtbhax則透過特定核心設備樹塊（DTB），取得了持久化的存取權限。

透過這兩個漏洞，Katze成功執行未簽名程式碼，突破了系統的第一層安全防線。隨後，她利用故障注入技術，迫使Tegra X2晶片在啟動過程中發生錯誤，並透過側頻道攻擊，成功提取了受高度保護的BootROM韌體。更令人震驚的是，她在BootROM程式碼中發現了USB恢復模式的嚴重漏洞，這一缺陷因為BootROM是晶片上的唯讀程式碼，無法透過後續軟體更新進行修補。

Katze指出，這一漏洞使得攻擊者只需接觸到USB接口，便可繞過整個安全啟動鏈，完全接管採用Tegra X2晶片的設備，包括特斯拉的自動駕駛系統。不過，由於Tegra X2晶片早在2016年推出，目前已經停產，且後續版本已修補相關漏洞，因此對一般消費者的影響有限。

