22歲女員工因「提早40分鐘上班」被炒魷魚 法院認證解雇合法！揭核心問題

22歲白領提早到班19次遭開除，西班牙判決曝光惹熱議。（示意圖，非當事人／pexels）

「太早上班」究竟能不能算違規？大多數公司偏向鼓勵員工準時甚至提早到班，然而西班牙一名年輕女白領卻因習慣「過度提前報到」遭到解雇。她不服提告後，法院審理內容曝光。

提早40分鐘到公司反被視為違規？女員工多次遭到警告

據《每日郵報》報導，這名22歲女子自2023年開始，常在清晨6點45分到7點之間抵達辦公室，比規定上班時間早了將近40分鐘。雖然提早到班通常被視為積極表現，但公司明確要求員工不得在7點30分前開始工作，也不得提前打卡。

廣告 廣告

儘管管理階層多次以口頭與書面提醒，她仍維持這個習慣，多次在天未亮就進入辦公室，甚至出現提前到達19次的紀錄。

員工為何敗訴？法官揭核心問題

法院指出，公司並非因為員工「太準時」而不滿，而是她無視規範，包括未獲准的提前報到、試圖在抵達前透過App打卡、累計19次違反規範，甚至涉及未經許可出售公司車輛的二手電池。

法官認為上述行為顯示明顯的不服從，涉及企業所謂的「不忠誠行為」。根據西班牙《勞動者法》第54條，屬於足以構成嚴重違規的理由，因此裁定公司得以合法解雇。

目前案件仍可上訴至瓦倫西亞最高法院，但現階段判決有效。

提早上班會被開除嗎？就業專家這樣看

這起案件在社群上掀起爭論，許多網友對於「早到也算錯」感到不可思議。但就業顧問指出，只要企業事前明訂時間規範並充分告知員工，確實可以依法執行進出管理制度。

更多鏡週刊報導

史上最療癒行事曆！2026連假多到數不完 上班族狂敲碗：拜託快來

「主管說我被國稅局點名查稅」上班族被要求交出帳戶明細 朋友1句話點醒她！網狂喊：快跑

火鍋必加神菜竟是它！「還能防肺癌」老闆一次叫2大籃 網全跪：沒吃到不算冬天