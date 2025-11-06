22歲女孤獨死1年「木乃伊化」 手機留下與AI鼻酸求救對話

英國一名年輕女子在家中孤獨死，死前曾求助AI。（示意圖，photoAC）

英國大曼徹斯特郡保頓（Bolton）爆出一起令人鼻酸的獨居死亡案件，一位年僅23歲的年輕女性夏洛特（Charlotte Leader）被發現孤寂陳屍家中，推算她已離世約莫一年之久。直到管理公司因例行檢查無法進入，報警請託破門後，這起悲劇才被揭露，由於遺體已嚴重木乃伊化，令法醫束手無策，難以判定死因，僅能用「開放式」結論結案，令人不勝唏噓。

綜合外媒報導，李德的住所位於保頓（Bolton），警方於2025年8月6日破門而入，發現她安詳地躺臥在床，身上蓋著棉被，狀似正在熟睡。法醫根據遺體「木乃伊化」程度，推斷死者大約已死1年，警方也在案發現場冰箱發現有標註保存期限至2024年7月的食物，另外，雖然屋內傢俱不多，但櫥櫃裡卻堆滿了未曾拆封的包裹與快遞，現場留下的線索驗證法醫死亡時間推論。

儘管遺體狀況顯示她已故去許久，但現場環境卻整潔有序，沒有毒品或任何意圖輕生的跡象。她的姐姐卡洛琳（Caroline Calow）曾表示，那房子看起來像有人持續在打理，絲毫沒有被徹底放棄的樣子。然而，事實是殘酷的，李德的母親證實，自2021年9月起便與女兒失聯。而姐姐則透露，妹妹近年來一直飽受暴食症的折磨，選擇將自己封閉起來，甚至早在2022年就婉拒心理健康服務的幫助與介入。

在還原李德的手機資料後，警方發現了一個更為孤單的真相，她的通訊軟體裡，幾乎沒有與任何親友的往來訊息，唯一的「對話夥伴」竟然是ChatGPT，AI成了她隔絕於人世後，唯一能敞開心扉的對象。李德與ChatGPT的最後對話記錄，停留在2024年7月30日，內容字字錐心。李德向AI發出無助的求救：「救救我，我又去拿食物了」，AI回應指出「你聽起來對擁有食物感到矛盾」，李德則沮喪回覆：「那是我不想要的食物，這讓人很沮喪」。

儘管病理學家指出，嚴重的飲食失調可能引發電解質失衡而猝死，但由於遺體情況特殊，無法確切證實暴食症與死因有關聯，法醫只能做出「無法確定死因」的開放式裁決。

