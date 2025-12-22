22歲女掐指算到高鐵會爆炸！ 鐵路警察武裝搜查未果...3萬交保

台南22歲彭姓女子謊稱高鐵833車次「有炸彈」，鐵路警察警戒搜索。讀者提供

北捷張文隨機殺人案釀4死11傷慘劇，當各界對公共運輸安全處於極度敏感之際，台南一名22歲彭姓女子昨（21日）竟致電高鐵台南站，宣稱「算出」高鐵南下833次列車第7車廂會爆炸，武裝警力荷槍實彈衝上列車地毯式搜查，最終竟是一場虛驚。台南地檢署今天凌晨複訊，諭令彭女以3萬元具保，每週二必須向所在地派出所報到。

這起搞瘋鐵路警察的謊報案件發生21日下午4時20分，22歲彭姓女子撥電話給高鐵台南站，語氣驚人地聲稱她搭乘的南下833次列車第7車廂會爆炸。當鐵路警察找到彭女了解狀況時，她竟給出了一個超瞎理由，表示爆炸資訊是她自行算出的，厚顏請求警方協助。

因該班次列車於下午4時25分就抵達終點左營站，鐵路警察局不敢大意，立刻派出武裝警力荷槍實彈衝上列車進行清空與搜查。不少旅客在社群平台Threads上發文表示，當時剛登上對向的144次列車，就目擊警察持槍衝入，隨後全車旅客被要求緊急換車，甚至連車站的英文廣播都提到有「危險物品」（dangerous goods），現場氣氛一度緊繃到極點，最終導致後續班次延誤10分鐘才發車。

警方在清空列車後，動用金屬探測器做地毯式搜索，確認全車並無爆裂物。隨後檢查彭女手機發現，其Line對話紀錄中全是「意義不明的數字」，言談閃爍、邏輯混亂，明顯違反常理。警方隨即通報衛生局到場，並將她依《刑法》第151條恐嚇公眾罪移送台南地檢署偵辦。檢察官諭令彭女以3萬元具保，每周二必須向所在地派出所報到。

北市剛發生震驚全國的隨機襲擊，各地警方均嚴防模仿行為。台南地檢署特別強調，目前已依高檢署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，將全面強化預警與應變。檢方嚴正呼籲，民眾對於消息來源應保持理性，切勿散布未經查證的訊息或發布不實謠言，否則不僅會引發社會恐慌，更會讓自己身陷法網。

22歲彭女謊報高鐵南下列車有炸彈，南檢諭令3萬元交保。資料照片



