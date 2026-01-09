22歲女星被陌生男逼到牆角 粉絲全看見「工作室發聲」

22歲女星文淇（本名：陳文淇）過去以電影《血觀音》榮獲第54屆金馬獎最佳女配角及2018年台北電影節最佳女配角，近年她在大陸發展，昨(8日)傳出她參加新作品首映活動，期間遭一名陌生男狂粉逼到牆角，工作人員上前阻止，氣氛緊張尷尬，今上午她的工作室也回應確實有此事，呼籲大家要冷靜追星。

據《新浪娛樂》報導，文淇昨現身北京萬達影城CBD店參加電影電影《馬騰你別走》首映活動，有網友分享看到一名男子緊跟文淇，還將她逼到牆角似乎僅為了要單獨合影，現場無警衛、保鑣等，只有另一名女導演鄭子憶在文淇旁，並試圖擋在文淇前方保護她，該男被拒後，還不斷大罵：「SB」、「堵她去」。

影片曝光後，不少網友爆料該男是慣犯，常藉由追星名義騷擾女藝人，先前還有其他女星受害，而該男後來仍繼續活躍於社群網站，截自9日上午不見警方介入或主辦單位發聲譴責。文淇工作室今上午則代為報平安說：「文淇已經平安到家，感謝關心她的朋友們，請各位放心」。

文淇工作室呼籲：「藝人的行程與個人空間受法律保護，任何未經許可的圍堵、接觸等行為均涉嫌違法。工作室已對現場情況完成取證，並保留透過法律途徑追究侵權者責任的權利，我們絕不姑息任何侵犯藝人合法權益的行為」，並表示文淇很重視跟大家見面的機會，但昨晚的「相見」並非大家所樂見，提醒：「希望大家在任何場合均保持禮貌距離，尊重藝人個人意願，不進行圍堵、強行拍攝或接觸，將支持真正聚焦於小淇的作品與公開活動。」

