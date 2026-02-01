22歲女謊稱14歲「性侵5少年」 父親怒駁：我女兒被當禁臠

美國發生22歲女假扮14歲，性侵5名少年案件。（示意圖／翻攝自pixabay）





美國佛羅里達州一名女子艾莉莎（Alyssa Ann Zinger）被控於22歲時，假扮14歲少女，性侵5名中學少年，震驚當地社會。然而，艾莉莎的父親（Josh Zinger）卻向《紐約郵報》投訴，女兒患有「心智缺陷」，她才是這起性犯罪事件的真正受害者。

艾莉莎父親：女兒有心智障礙

根據《紐約郵報》報導，艾莉莎的父親表示，女兒成長在坦帕郊區一個「良好的基督教家庭」，但她從小就飽受多種精神疾病的困擾，包括注意力不足過動症（ADHD）、注意力不足症（ADD）、強迫症（OCD）、妥瑞症（Tourette’s syndrome）及厭食症，女兒在一項智商測驗中僅獲得72分，遠低於平均100分的水平。

艾莉莎的父親憤怒地指出，「她有缺陷——心智缺陷。你知道這在法律上意味著什麼嗎？如果一個人有心智缺陷並與他人發生性關係，無論對方年齡大小，與心智缺陷者發生性關係都是違法的。」

艾莉莎謊稱未成年 遭到逮捕

檢察官指出，艾莉莎於2023年11月首次被捕，當時她22歲，涉嫌與一名12至15歲的少年進行至少30次性行為，她在社群媒體上謊稱，自己14歲是在家自學的學生，以引誘未成年受害者。

艾莉莎父親反駁控訴：我女兒被當成禁臠

艾莉莎的父親反駁稱，有一名少年在社群上，看到女兒像13歲的女孩一樣跳舞，便主動聯繫並表示願意用Uber接她到他月租5000美元的公寓，雖然女兒沒有向少年表明自己不是13～14歲的年紀，但少年卻知道她的真實年齡和心理狀況不穩定。

艾莉莎的父親表示，在接下來的5個月裡，這名少年將女兒「藏匿」在他位於坦帕市中心豪華公寓內。在此期間，該少年將女兒介紹給其他同學，其中４人後來成為就成為案件中所謂的受害者。

艾莉莎現況

艾莉莎從2024年4月起，就遭到羈押而且並未獲得交保，面臨多項重罪指控，包括猥褻、性騷擾、持有兒少色情製品、傳播兒少色情製品等。

艾莉莎的父親還指控，女兒在監獄遭遇到極度不友善的對待，她的食物裡總是混有指甲、頭髮、塑膠片等異物，因為製作食物的人員認為，這一份就是給那個「戀童癖」。

