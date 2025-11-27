22歲媽將新生兒從11樓推落 高大成：男友1句話爆殺機

台中1名22歲夏姓女子與莊姓男友發生爭吵後，竟在情緒失控中將剛出生的兒子從11樓推落，導致男嬰墜地身亡。（示意圖／翻攝自pexels）

台中1名22歲夏姓女子與莊姓男友發生爭吵後，竟在情緒失控中將剛出生的兒子從11樓推落，導致男嬰墜地身亡。法醫高大成推測，案發導火線可能是男方在爭吵時脫口而出的「搞不好不是我的」，激怒了夏姓女子，使她在一時衝動下做出極端行為。

據《ETtoday新聞雲》報導，事件發生在去年11月28日凌晨3點多。夏女當時在住處房間內產下1名男嬰，明知新生兒仍有呼吸與心跳，卻立即以毛毯包裹，將孩子放置於窗框後推下，男嬰從11樓墜落至1樓花圃，造成全身多處骨折與出血、臟器嚴重損傷，當場死亡。

廣告 廣告

最初夏女的乾爸誤以為是意外，直到醫院發現嬰兒的傷勢不尋常而通報，案件才因此曝光，並於近日偵查終結後提起公訴。

高大成表示，他懷疑2人在爭吵時男方提到孩子身世，引發女方不滿，情緒不斷累積後，才以推落剛出生的兒子來報復對方。然而，新生兒無自我防衛能力，且又是自己的至親，依情節至少恐面臨10年以上刑期。

他也指出，夏女選擇先將孩子放在窗框、再推落，而非直接拋出，可能是因為在憤怒後短暫恢復理智，擔心日後被認定為殺嬰，因而試圖營造意外墜樓的跡象；但將新生兒放在窗邊本身就極不尋常。

檢警調查發現，夏女與莊姓男友於2021年開始交往，2年後育有1名女嬰，之後在去年3月分手。夏女其後發現生理期延遲，在10月確認懷孕，並於11月產下男嬰後立即犯案。檢方在偵查後，依《兒少法》與成年人故意對兒童殺人罪嫌起訴，案件預計交由國民法官審理。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

香港宏福苑「五級大火」帶走13條人命 疑似工人「棚架抽菸片」全網瘋傳

10幾秒爬滿全身！阿伯被火蟻圍攻險死 竟是「院子裡的寶貝」害的

女子大力士冠軍竟是「生理男」 主辦單位證實：撤銷成績及參賽資格