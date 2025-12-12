22歲孕婦被割喉「腹中胎兒被挖出丟掉」！兇嫌竟是親媽…還和她未婚夫亂倫

一名母親夥同丈夫竟將女兒殺害後，還活生生取走女兒腹中胎兒。圖／The Missaukee County Sheriff's Office

美國密西根州布恩市（Boon）曾發生一起震驚社會的雙屍命案，一名22歲的孕婦慘遭生母與繼父誘至森林殺害，胎兒更被活生生剖腹取走後丟棄。不料，如今法院調查文件更揭露駭人三角與亂倫關係，因胎兒生父竟同時與這名孕婦的妹妹、母親有著婚外情！

根據Mirror等外媒報導，這起事件發生在2024年11月，懷孕已有38週的22歲女子派克（Rebecca Park）去年11月24日被家人通報失蹤，怎料警方展開調查後，就在11月25日於曼尼斯提國家森林（Manistee National Forest）發現派克的遺體，而且胎兒還被活生生地從腹中挖出後帶走。

警方循線調查後，發現對派克痛下毒手的嫌犯，竟是派克40歲的生母柯特妮（Cortney Bartholomew）與47歲的繼父巴瑟洛繆（Bradly Bartholomew）。法院文件指出，柯特妮和巴瑟洛繆事發當天將派克誘騙到家中，3人再一同前往森林深處，柯特妮甚至在帶路時對女兒冷聲說出：「妳的孩子會死。」

來到事發地點時，巴瑟洛繆先持物擊打瑞貝卡頭部，接著以刀對奇連刺十餘刀，導致派克重傷倒地。柯特妮則在巴瑟洛繆持刀抵住派克喉嚨、女兒意識仍舊清醒的情況下，竟當場剖開派克的肚子、強行取出腹中胎兒；胎兒被取出後，巴瑟洛繆持隨即以刀割斷派克喉嚨，讓繼女當場死亡。

巴瑟洛繆從車裡拉出一條繩索、勾住派克的遺體再拖行至不遠處的森林斜坡下，再以大量落葉覆蓋遺體，再把胎兒裝入垃圾袋、放入午餐盒大小的保冷箱後丟入垃圾桶。對此，檢察官喬安娜凱莉（Johanna Carey）也在法庭上將此案形容為「預謀的酷刑與謀殺案件」：「這是一宗極度恐怖的殺人案，一名年輕女子與她未出生的孩子承受難以想像的折磨，嫌犯所展現的殘忍與漠視生命令人極度不安。」

怎料隨著檢警的追查，此案最新進度更是讓人瞠目結舌，報導指出，派克腹中胎兒的生父是她43歲的未婚夫理查法洛（Richard Falo），沒想到未婚夫卻劈腿派克21歲的妹妹金柏莉（Kimberly Park）。更離譜的是，法洛甚至還和派克母親柯特妮亂倫。

對此，柯特妮也在調查期間向警方坦承外遇一事，並稱曾打算離婚後與與法洛交往，後來才改變主意；至於巴瑟洛繆則是因先前犯過某些事件而被法洛「送進監獄」。檢警推測，柯特妮與巴瑟洛繆因此疑似有對法洛的「報復動機」。

檢方時候對柯特妮與巴瑟洛繆以一級謀殺、重罪謀殺、共謀施行酷刑、共謀對孕婦施暴致流產或死產、非法監禁、遺體處置等重罪起訴，而這其中的每一項罪名皆可能判處無期徒刑；至於妹妹金柏莉則被以湮滅證據、向警方說謊、提出虛假報案等罪起訴，全案將進一步進入司法審理程序。



