殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女雇主，棄屍139線山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園，找到裝袋遺骸，同時逮捕另一名共犯，兩人都已經被法官裁定羈押禁見！

警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區，然而警消第一波搜索行動卻一無所獲，案情陷入膠著，日前警方再度發動搜索，終於在彰化芬園橋下附近找到袋裝的遺骸，有機會替死者劉姓婦人申冤了！為了確認這些白骨，是否就是被殺害的59歲劉姓婦人？隨即送到南投殯儀館相驗。

這起殺人棄屍案，整起案件會曝光，是因為一名22歲的蔡姓男子，因為犯案後良心不安，在屏東枋寮派出所自首，他向警方坦承，兩年前向劉姓女雇主借錢遭拒，心生不滿，勒斃女雇主後，棄屍滅證，參與犯案的還有一名陳姓男子，雙雙被法院裁定羈押禁見。





南投地檢署主任檢察官賴政安說明兩名嫌犯涉犯殺人重罪，向法院聲押獲准。（圖／民視新聞）









南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」

檢警調查，2023年10月，嫌犯在南投一處民宅，將劉姓女子勒斃，2025年12月7日蔡姓男子，在屏東枋寮自首，警方發動搜索碰壁後，屏東縣刑大陪同刑事局長周幼偉，13日向車城土地公拜拜，祈求保佑破案，說也神奇，隔天就順利在彰化芬園的虹禧橋附近，找到白骨化的遺體。

車城福安宮總務林泰平：「如有神助這樣，冥冥之中好像是，有人推他一把這樣，他自己也有感受到說，他來這邊參拜，好像是神明有在暗中幫助他，破了這個大案子。」





南投地方法院裁定羈押禁見，嫌犯殺人動機與犯案細節有待司法進一步釐清。（圖／民視新聞）









這起案件勞師動眾，包含屏東、彰化、南投檢警消動員辦案，尋找失蹤兩年的劉姓婦人遺體，婦人在南投的租屋處堆滿信件，始終等不到主人來收信，時隔兩年遺骸重見天日，可望沉冤得雪！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：22歲屏東男子自首「2年前殺人棄屍」 彰化芬園尋獲骨骸

