22歲年輕媽認「肢解嬰屍」 藏風俗店冰箱！冷吐：想把孩子留身邊

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

國際中心／李紹宏報導

近日在日本東京墨田區一間風俗店內，驚傳冰箱藏「肢解嬰屍」，引發譁然，經過警方追查後，發現原來兇手竟是22歲的年輕女員工。令人髮指的是，當警方問她為何不把嬰兒丟棄，而是選擇放進冰箱？女員工竟冷回，「只是想把孩子留在身邊」。

震驚日本社會的風俗店分嬰屍案，22歲的女員工承認犯罪。（示意圖／iSTOCK）

根據日媒《FNN》報導，經過警視廳連日追查，警方已正式逮捕涉嫌毀棄屍體的22歲女員工小原玲。原來，她是死者的親生母親，被捕後承認罪行，並向警方詳述事發經過。

小原玲聲稱，自己是在風俗店的候客室內意外產子，但嬰兒出生後「既不哭也不動」，隨後她便失去意識昏倒。醒來後，小原玲發現嬰兒全身發紫、已無生命跡象，因極度恐慌不知如何處理，才決定用美工刀分屍。

廣告 廣告

警方調查發現，小原玲為誤導搜查，刻意將嬰兒的頭部與四肢分散裝在不同的容器中，且最初在店內冰箱並未發現軀幹部位。

警方初步研判，受害嬰兒的年齡約在出生數個月至1年內，目前正全力搜尋剩餘的遺骸，並透過司法解剖進一步確認女嬰在分屍前是否已經死亡。

因為發生在人潮擁擠的繁華地帶，讓不少經常在附近活動的民眾感到震驚與不安。當時有在地上班族受訪時表示，雖然該區環境較為複雜，但發生如此殘忍的碎屍事件仍令人難以置信。全案將依「屍體損毀遺棄罪」偵辦，警方也將深入釐清嫌犯的作案動機與詳細過程。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

尊重兒少生命權，愛孩子，請把機會留給他。

更多三立新聞網報導

誤食螞蟻或小強怎辦？醫勸快喝「1飲品」解救胃：24小時內是關鍵

中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明

連國文老師都錯！「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光 一票網崩潰

高虹安涉貪大逆轉！刑法名師揭1關鍵驚「見鬼了」：顏寬恒應該會生氣

