22歲新秀太神！讓大谷翔平單膝跪地 藍鳥聽牌主場封王在望

（記者許皓庭／綜合報導）世界大賽進入關鍵第5戰，多倫多藍鳥靠著22歲新秀右投耶薩維奇（Trey Yesavage）的驚人表現，以6比1擊敗洛杉磯道奇，系列賽取得3勝2敗的聽牌優勢。接下來第6戰將移師多倫多羅傑斯中心，藍鳥只要再勝一場，就能在主場封王。

圖／耶薩維奇先發7局僅被失1分，飆出12次三振，完全壓制道奇打線，還讓大谷揮空「單膝跪地」。（翻攝 Barstool Baseball X）

廣告 廣告

這場比賽一開打就火藥味十足。藍鳥首局展現兇猛火力，施奈德（Davis Schneider）率先敲出左外野全壘打，緊接著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）同樣開轟，兩人「背靠背」開局連線。根據大聯盟官方統計，這是世界大賽史上首次有球隊在首局就完成「背對背全壘打」，同時也是自2002年奧克蘭運動家以來，季後賽再度出現這項紀錄。

道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）開局連挨兩轟陷入亂流，之後穩住陣腳暫時止血。第3局下，道奇靠著赫南德茲（Enrique Hernández）轟出陽春砲追回1分，但這也是他們全場唯一的得分。

藍鳥在第4局再度擴大領先，瓦修（Daulton Varsho）擊出深遠右外野安打，藉守備失誤推進為三壘安打，隨後克萊門特（Ernie Clement）高飛犧牲打送回1分，將比數改寫為3比1。

第7局上半，藍鳥趁對方投手不穩再度進攻，巴傑（Addison Barger）安打上壘後靠暴投推進，小葛雷諾選到保送，接著再靠暴投跑回本壘追加分數。比薛特（Bo Bichette）隨後補上安打，比分擴大至5比1。8局上，凱納雷法（Isiah Kiner-Falefa）再敲適時安打送回第6分，徹底鎖定勝局。

此戰最大亮點是耶薩維奇的超齡表現。他先發7局僅被擊出3支安打、失1分、沒有保送，飆出12次三振，完全壓制道奇打線，並刷新世界大賽新秀投手單場三振紀錄，超越1949年道奇名將紐康（Don Newcombe）創下的舊紀錄。

面對道奇主砲大谷翔平，這位22歲菜鳥更毫不退縮。大谷4打數無安打，其中1次遭他投出滑球三振時甚至單膝跪地，成為全場經典畫面。耶薩維奇賽後談及此事，語氣平淡地說：「那只是一次三振而已。對每位打者，我的態度都一樣，專注投出下一球。」沉著冷靜的態度，也讓外界見識到他超齡的成熟心態。

耶薩維奇在9月才升上大聯盟，例行賽僅先發3場，卻在季後賽繳出3勝1敗的亮眼成績。談到一路走來的心境，他說：「這一年很艱難，但能與這些老將共事，是我職業生涯中最重要的學習。他們教會我如何面對壓力，也讓我懂得如何幫助下一個新人。」

隨著這場勝利，藍鳥系列賽3比2率先聽牌，將帶著氣勢回到多倫多主場羅傑斯中心。球隊士氣高昂，全城球迷也正準備迎接可能的封王夜。耶薩維奇則說：「這真是瘋狂的一年，就像電影劇本一樣。能在這個時刻為球隊出力，我真的很幸運。」

Trey Yesavage. The Ohtani Stopper. pic.twitter.com/lRE6fs56oY — Barstool Baseball (@StoolBaseball) October 30, 2025

更多引新聞報導

實驗室猴群翻車逃竄！染多種病毒 美警封鎖追捕最後逃猴

粿粿婚變風暴延燒美國行！范姜彥豐急發聲護2位好友：他們陪我走過低潮

