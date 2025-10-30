22歲新秀完全壓制大谷翔平 單場12K破世界大賽紀錄

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

世界大賽進入關鍵「天王山」第5戰，藍鳥隊今（30）日以6：1痛擊衛冕軍道奇隊，搶下3勝2敗的聽牌優勢，只要再拿1勝就能在睽違32年後重返世界之巔。本戰最大功臣，非22歲新秀投手耶薩維奇（Trey Yesavage）莫屬。這位半年前還在1A奮戰的年輕右投，在世界大賽舞台上繳出7局12K、僅失1分的驚人內容，改寫世界大賽新人單場最多三振紀錄。

大谷翔平本場比賽四支零，對決Trey Yesavage二支零。（圖／美聯社）

耶薩維奇的崛起堪稱童話般的傳奇。他在今年季末才被拉上一軍，例行賽僅出賽3場，但進入季後賽後搖身一變成為藍鳥的秘密武器。分區系列戰面對水手，他主投5.2局失2分、飆出7K；對洋基更投出5.1局11K無失分的代表作。雖然其中一場對水手的比賽中略顯不穩、投4局丟5分，但此役他在世界大賽以絕佳控球與速差壓制道奇強打群，徹底宣告新世代王牌的誕生。

其中，面對MVP熱門人選大谷翔平，耶薩維奇初生之犢不畏虎，讓大谷二支零，吞下一次三振。其中一顆控球精準的快速指叉球更是讓大谷揮空後單膝跪地，頭盔也因此掉到地上，成為本場比賽的名場面。

比賽開局，藍鳥打線便靠著施奈德（Davis Schneider）與小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的背靠背全壘打取得領先。後續靠著瓦修（Dalton Varsho）的三壘安打與高飛犧牲打再添保險分，耶薩維奇則穩如泰山，讓道奇整場無法形成有效反攻。

藍鳥最終以6：1拿下第3勝率先聽牌，接下來系列賽將移師多倫多。全城球迷期待，這支距離冠軍僅一步之遙的藍鳥，能在主場完成封王夢，而年僅22歲的耶薩維奇，無疑已成為這段傳奇征途上最耀眼的新星。

