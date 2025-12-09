22歲月城流菜出道AV 自曝800人斬驚見總統級床伴

(記者秦裕中／綜合報導）日本 AV 界近期掀起討論，一位年僅 22 歲、完全沒有社群帳號的神秘新人「月城流菜」（月城るな）即將正式出道。片商以「海歸系女神」定位她的背景，更拋出驚人設定：她在海外累積的性經驗高達 800 人，若把未實際發生關係的對象一起算進去，總人數甚至突破千人，連「某國」總統也入列。

圖／22歲月城流菜將出道拍AV，引發熱議。（翻攝自日網／Moodyz）

22歲卻擁「千人級」實戰履歷 對象遍及球星、大人物

根據 AV 達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄撰文透露，月城流菜過往生活經驗十分「異色」。她自述曾在國外同時與 13 名男性進行多P，床伴名單更橫跨各界，包括美國職棒大聯盟（MLB）球員、某國現任或前任總統級人物，以及部分高科技產業企業主等。

外界則推測，她之所以能與不同層級人士接觸，與她長年旅居海外、社交圈廣泛有關，也因此成為 AV 片商大力塑造的亮點之一。

回日本只為「測試日本男優火力」？片商話題操作引熱議

片商設定中，月城流菜此回返日的目的，竟是想「一天內測試日本 AV 男優的火力到底有多強」，劇情設定大膽，讓她未出道便先成焦點。有業界人士分析，這類極端人設雖具爭議，但在新人激烈競爭的市場中，確實容易吸引目光。

圖／片商表示，月城流菜號稱有800人斬經歷，對象包括某國總統、美國大聯盟球員。（翻攝自日網／Moodyz）

出道作刺青不遮掩 片商：海歸派不必用日本標準檢視

令人關注的是，月城流菜在出道作中完全未遮蓋手臂與左胸的刺青。一劍浣春秋指出，以現代技術來說，後製處理刺青相當容易，但片商選擇保留，很可能是刻意彰顯她「海外生活、文化背景不同」的設定。他認為，日本女優身上的刺青常被視為形象負擔，但片商反其道而行，是希望強化她的異國感、神秘感。

不開社群帳號更添神祕 會拍完離場還是長期發展？

目前月城流菜仍未開設 X、IG 或其他社群，讓她比一般新人更具神秘色彩。業界推測，她可能在拍完首部作品後離開日本，也可能因反應熱烈而選擇留在 AV 界。

一劍浣春秋分析，若她長期發展，其他片商未必會承接「800人斬」這樣的戲劇化設定，可能會重新建構她的形象；屆時作品風格、刺青呈現方式等細節都可能改變。

