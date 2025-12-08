22歲櫻花妹曬路邊自拍零修圖 被讚超狂身材「一半以上都是腿」

日本22歲寫真女星綠川希星（Kirara）。（圖／翻攝自綠川希星Instagram）

日本22歲寫真女星綠川希星（Kirara）活躍於Cosplay圈，同時還是賽車女郎，經常在社群分享火辣美照，社群平台皆有數萬粉絲追蹤。最近綠川希星在X上傳一張路邊自拍照，她本人強調「零修圖」，身高176公分的她擁有長達90公分美腿，震撼畫面也讓一票網友直呼身材不科學。

緑川希星今（8）日更新社群平台X（前身為推特），上傳一張在路邊對著鏡子的自拍美照，稱是「無加工（零修圖）體態」，更自信地說，「如果在路上看到身體一半以上都是腿的人，那就是Kirara了！」照片中，緑川希星身穿黑色超迷你套裝，搭配灰色過膝長襪，整個人纖細筆直，雙腿比例幾乎占據螢幕大部分範圍，連日常都宛如在拍時尚雜誌。

廣告 廣告

貼文底下有不少粉絲和網友被綠川希星的身材震撼到，紛紛驚呼「身材好到太過分」、「這腿長度不科學」、「膝下就長到嚇人」、「真人版漫畫女主角」、「零修圖的身材這樣子真的很誇張」。有些人更表示，若不看本人說明，甚至會以為是特地拉長修圖的照片，沒想到全是真實比例。

綠川希星路邊自拍照展現出逆天長腿，引發網友討論。（圖／翻攝自綠川希星X）

除此之外，有日本網友分析，綠川希星對著鏡子自拍，若鏡子下方向前、上方向後傾斜，有可能讓腿拍起來更長，但她自拍照的鏡子看似是直立式，如果腿的長度看起來這麼長，加上本人說零修圖，「那我認為實際上她的腿應該比照片中更長耶！」

事實上，緑川希星近年憑著亮眼外型與高挑逆天比例，在日本社群上迅速累積人氣，如今又PO出零修圖照證實自己擁有逆天長腿，再度成功擄獲一票粉絲。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

板橋府中氣爆「整層炸爛」害5人受傷 「20多戶遭波及」侯友宜發聲

女走路怪異「下體鼓一包」 海關清查嚇壞：褲子藏2斤活蟲

李連杰親揭「回春」秘訣 駁換心傳聞：誰會去冒這個險？