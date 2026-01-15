22歲正妹遭後車追撞！後腦勺「鯊魚夾碎裂」險奪命 最新傷勢曝光

娛樂中心／綜合報導

艾拉卡特（Ella Carter）身材火辣、外型亮眼。（圖／翻攝自IG@ella.carterrrr）

澳洲一名22歲女子艾拉卡特（Ella Carter）外型豔麗、身材火辣，IG坐擁超過8千名粉絲追蹤。艾拉日前在TikTok分享慘痛經歷，對全球駕駛發出嚴重警告，呼籲大眾開車或乘車時千萬不要配戴鯊魚夾，影片一出至今已累積超過900萬次觀看。

艾拉卡特遭追撞受重傷，後腦勺鯊魚夾成關鍵主因。（圖／翻攝自IG@ella.carterrrr）

根據《每日郵報》報導，艾拉去年12月和男友駕車前往聚會，行駛到一半突然遭後方車輛追撞，巨大衝擊力導致她的身體瞬間前衝，後腦勺隨即重擊座椅。艾拉表示，當下她感到頭部後方疑似有碎裂物，起初她還以為是車窗碎片，後來才驚覺她頭上戴的塑膠鯊魚夾在撞擊過程中直接碎裂。

艾拉卡特頸部因撞擊受傷，頭部也因此腦震盪。（圖／翻攝自TikTok）

雖然鯊魚夾碎片並未刺穿艾拉的頭骨或皮膚，但強烈撞擊力道讓她遭受長達3週的嚴重腦震盪，並留下頸部創傷，艾拉為此需要長期接受物理治療，至今仍無法正常工作。艾拉在影片中提到，醫師指出類似案例在急診室並非罕見，並警告若當時她佩戴的是金屬材質鯊魚夾，後果將不堪設想。艾拉坦言，鯊魚夾對她而言是再平凡不過的日常造型，根本沒想過可能會對生命造成危害，因此，她決定以自身慘痛經歷提醒其他駕駛人不要在開車時配戴鯊魚夾。

