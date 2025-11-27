22歲母親怒推新生兒墜11樓亡 法醫揭一句話引爆殺機

台中太平區發生一起震驚社會的殺嬰案件。去年11月28日凌晨3時許，一名剛出生的男嬰從11樓墜落社區花圃，送醫急救後不治身亡。醫護人員發現男嬰全身多處骨折出血、臟器損傷，認為案情不單純，隨即通報台中市社會局。經檢警深入追查，發現這是一起生母殺子的人倫悲劇。

根據檢警調查，22歲夏姓女子於2021年與莊姓男子結識交往，兩人於2023年9月產下一名女兒。然而感情生變，雙方於2024年3月分手。夏女分手後發現月經異常，意外發現自己再度懷孕。去年11月28日凌晨，夏女在太平區11樓住處房間內產下足月男嬰。明知男嬰有呼吸心跳等生命跡象，夏女卻在與莊男爭吵後，用毛毯包裹男嬰，將其放置在房間窗框上，隨後向外推落。

中山附醫法醫科主任高大成分析案情指出，新生兒不會爬動也不會翻身，除非被放在窗戶邊緣，否則不可能發生墜樓意外。他推測夏女可能原本在盛怒之下直接將孩子拋出，事後冷靜擔憂背負殺人刑責，才稱是將嬰兒放在窗框上，企圖製造意外墜樓假象以規避責任。若是直接拋擲，會產生拋物線距離，與放置窗框墜落的傷勢有所不同。

針對犯案動機，高大成推斷莊男在爭吵時可能說出「搞不好孩子不是我的」等言語刺激，導致夏女情緒崩潰，一怒之下將剛出生的兒子推下樓作為報復。他表示，孩子毫無反抗能力又是至親，此案至少將面臨10年以上刑期。

檢方偵結後，依涉犯兒少法、成年人故意對兒童殺人罪嫌將夏女起訴，案件預計由國民法官進行審理。這起案件原本夏女乾爸以為是意外，直到醫院發現傷勢不對勁通報，全案才曝光。

