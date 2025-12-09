22歲海歸正妹爆曾睡過大聯盟球員 下海拍片「800人斬履歷曝光」獵男名單超驚人

年僅22歲的月城流菜以海龜人設出道。（翻攝自日網Moodyz）

號稱實戰經驗「800人斬」的月城流菜（月城るな），進軍成人產業並宣布出道，由於年僅22歲，獵男名單包含「某國總統、大聯盟球星」，因此消息一曝光，隨即掀起老司機關注與討論。

日本成人產業蓬勃發展，競爭十足，近日年僅22歲的新人月城流菜宣布出道，引爆話題。據了解，月城流菜擁有瞠目結舌的「履歷」，據片商Moodyz設定，她長年旅居國外，回日轉戰成人界，且性經驗極其豐富，並號稱實戰經驗800人斬，若包含未進行實際性行為的對象，總人數早已突破千人。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》專欄中PO文透露，月城流菜自爆曾同時與13名男子進行多人混戰，甚至聲稱過往的床伴名單中，包含知名美國職棒大聯盟（MLB）選手、某國總統以及高科技產業的社長等大人物，這次回到日本，目的就是要在一天之內親身體驗並測試日本AV男優的「火力」有多強。

據片商釋出的宣傳照，月城流菜毫不避諱地露出了手臂及左胸上方的刺青，劍浣春秋則透露，目的是為了強調她「海歸派」的人設，「畢竟她是個外國人，刺個青很正常的，不必用日本的標準來檢視她」。至於是否會長駐AV界，AV達人則分析，若她決定長期發展，其他片商未必會沿用Moodyz這套「800人斬」的狂野設定，屆時她身上的刺青恐怕會被迫遮掩，無法像出道作這樣大方示人了。目前月城流菜仍尚未開設任何社群帳號，身分相當神祕。

