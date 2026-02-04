22歲澳女遭纜車拖行！命喪日本滑雪場 「致命關鍵」原因曝光

國際中心／彭淇昀報導

日本長野縣栂池高原滑雪場（つがいけマウンテンリゾート）發生嚴重事故。1月30日上午一名22歲澳洲女子搭乘纜車，下車時因未調整好背包的腰帶，腰帶末端的扣環被纜車設備卡住，整個人瞬間被拖離座位，倒掛在半空中無法脫困，數分鐘後心臟驟停，送醫搶救後仍不幸身亡。對此，女子家屬指出，當時她背著一個配備雪崩安全氣囊的特殊背包，以防在滑雪場遭遇暴風雪，未料最終卻成為奪命關鍵。

22歲澳洲女子在日本一處滑雪場被纜車勾到懸空。圖非事發地點。（圖／翻攝自當事渡假村官網）

根據日媒報導指出，位於日本長野縣栂池高原滑雪場，30日上午9時15分一名22歲的澳洲女子布魯克·戴（Brooke Day）準備搭纜車從最頂端下山，下車時背包的腰帶末端扣環被纜車設備卡住，導致她連同背包一起被纜車拖走，雖然工作人員發現後，立即按下緊急停止按鈕，但由於纜車已開過下車點、朝山下方向移動，布魯克一度吊在半空中無法脫困，送醫搶救後仍不幸身亡。

廣告 廣告

布魯克的家屬指出，事發當天布魯克背著一款具備雪崩安全氣囊的專業登山背包，原本是為了在突發雪崩時提高自身與同伴的存活機率，未料這件保命裝備卻在意外中成了致命因素。

布魯克的親友也提到，她從11歲開始接觸滑雪板運動，長年累積經驗，技術已屬高階水準，這次已是她第4度在日本度過整個滑雪季。她在白馬谷一間專門處理雪地運動傷害的診所擔任櫃台人員，身邊朋友都形容她十分熱愛日本生活，也相當珍惜這段海外工作的時光，卻不幸在異地發生憾事。

布魯克·戴熱愛滑雪運動，沒想到最後因「保命背包」命喪日本滑雪場。（圖／翻攝自Brooke Day臉書）

事故發生後，曾任職該滑雪場的前員工以及多名旅客陸續對度假村的安全管理提出質疑。一名曾操作纜車的工作人員直言，該滑雪場的防護機制「頂多只能說是一般水準」；也有知情人士指出，當下可能未能即時啟動緊急停車系統，導致布魯克在救援過程中，被迫懸掛在空中數分鐘之久。

事實上，這類情況並非首次在該纜車站出現。有目擊者回憶，1月18日曾在同一座纜車上目睹相似事件，當時一名女性滑雪客被拖行至轉彎處，所幸操作人員即刻停止設備，她才能自行脫困並返回下車區；還有滑雪客透露，1月31日鄰近的白馬乘鞍度假村也曾發生類似狀況，幸好工作人員反應迅速，才未釀成悲劇。

更多三立新聞網報導

赴日泡湯遭短髮男闖入！自稱「偽娘」3舉動露餡了 她崩潰：全被看光了

京都壽喜燒名店放肆！2中國女謊稱「我是台灣人」 日店員1句打臉全讚翻

出國追雪注意了！禁止「攜1物」上飛機 過安檢秒被丟掉

流感疫情爆發！醫示警退燒後「奪命回馬槍」 5症狀快就醫

