22歲球王艾卡拉茲身價15億 自家客廳曝光「簡樸到不可思議」！網驚：家具都IKEA買的嗎？
22歲西班牙網球球王「阿卡弟」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）年紀輕輕就擁有6座大滿貫金盃。外媒估算，他連同累積獎金和廣告代言，身價高達5,000萬美元（約新台幣15.6億元），是當今最具商業價值的年輕球星之一。不過，近來他家裡的客廳照片曝光，竟「簡樸到不可思議」，掀起網友熱議。
世界第一的家竟然這麼普通？ 網友全看傻了
艾卡拉茲日前在X分享他在家裡客廳看台維斯盃的照片，可見他把腳翹在桌邊，電視上播放西班牙代表隊的比賽，桌上擺有塑膠桌布，後方的架子、櫃子上放滿大大小小的獎盃，家具看似都是IKEA的。
照片曝光後掀起討論，有網友驚呼「這真的是世界第一、身價破5千萬美元的家嗎？」「竟然沒有住豪宅」「世界第一賺了5千多萬美金，但仍坐在媽媽的塑膠桌布前看比賽，太可愛了」「真正的富裕是心裡平靜，不是大電視」「阿卡弟有種天然的親民感，真的很難討厭他」「不炫富、不裝闊，這才是歐洲文化」「這比住大別墅更有家的感覺」。
為何身價15億還住父母家？ 球迷揭原因
有球迷指出：「在西班牙，孩子包括成人，住在父母家非常普遍」也有人說道：「他其實想買房給父母，但父母說在這個家住了10年，很喜歡這裡」還有網友透露：「他母親以前在IKEA上班，他絕對不會亂花錢。」
美國網球名將伊斯內爾（John Isner）、奎里（Sam Querrey）、強森（Steve Johnson）近來在節目《Nothing Major Podcast》上也討論到艾卡拉茲客廳的話題。伊斯內爾說：「如果你看過他的Netflix紀錄片，就會知道他真的就住這樣。他還跟父母住，一間小房間、在房裡練體能。這畫面完全不意外，但還是很不可思議。」
伊斯內爾笑說：「沒有炫富！桌子還包塑膠套，獎盃亂亂放。他就只是隨手丟上去！」奎里則表示，歐洲球員普遍生活低調，「不像美國選手會展示豪宅與超大電視」。強森則大嘆：「難道歐洲真的沒有巨大豪宅跟100吋電視嗎？我真的不懂！」
