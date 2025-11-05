22歲男包皮發炎就醫竟被「全身截肢」！怒告醫院6年最終下場曝光。示意圖，非當事人／Freepik

真的有夠扯！一名馬來西亞22歲男子維馬因包皮發炎到醫院治療，出院後他卻突然陷入昏迷，緊急送往加護病房治療，不料病情持續惡化，四肢嚴重發黑腫脹，最終只能截肢保命。然而，打了6年的官司，男子獲賠5千多萬，不過健康的四肢再也回不來了。

根據馬來西亞《中國報》報導，現年22歲的維馬並無重大疾病，2019年1月15日，他因生殖器嚴重過敏，到安邦醫院檢查，最初診斷為包皮炎，因不是什麼大病，接受治療後即可痊癒。2天後，維馬並未完全康復，並自行出院，豈料同月23日，他突然陷入昏迷，並被送往加護病房。

當時負責照顧維馬的醫護人員要求維馬的父親簽屬一份同意書，不過並未說明治療風險、手術方式及使用藥物種類等資訊，隔日維馬病情突然惡化，腳趾、手部嚴重發黑腫脹，經醫師評估後，於當年3月至11月期間，陸續進行多次截肢手術，切下包含左手肘以下、右腿膝蓋以下、左腳跟及腳趾，等同四肢有三隻都遭截肢。

2020年，維馬的父親向衛生部、安邦醫院以及3名醫師提出醫療疏失告訴，當地高等法院判維馬父子勝訴，須賠償維馬640萬令吉（約新台幣4719萬）購買1隻機械手臂和2條義肢、精神損失費21.3萬令吉（約新台幣157萬）、居家護理費18萬令吉（約新台幣132.7萬）、加重賠償費2萬令吉（約新台幣14.7萬），以及法庭裁判費20萬令吉（約新台幣147萬），總計699.3萬令吉（約新台幣5156萬）。



