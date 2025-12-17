22歲男屏東自首2年前勒斃59歲女「殺人棄屍」 8天後在彰化尋獲白骨

一名男子10天前主動到警局自首，供稱兩年前因金錢糾紛勒死了一名女子，並將遺體棄置在彰化。警方搜索好多天一直找不到，結果去求助土地公幫忙，隔天就在彰化芬園橋下土堆中發現黑色塑膠袋，裡頭只剩白骨的遺骸。另外也逮捕一名共犯到案，目前兩名嫌犯都已遭法院裁定羈押。

金錢糾紛在南投勒斃人 再把人再到彰化棄屍

大批警消人員沿著山路反覆搜索，不放過任何蛛絲馬跡，因為這裡藏著一起震驚社會的殺人棄屍案。事情曝光源自於12月7號，一名22歲的蔡姓男子主動到屏東枋寮派出所自首，供稱自己兩年前在南投名間因金錢糾紛，勒斃了一名59歲的劉姓女子。事後還將人載往彰化棄屍，但由於時間久遠，確切位置早已記不清楚。

地毯式搜索一無所獲 祈求土地公協助隔日找到

警方立刻帶著蔡姓男子前往他供稱的棄屍地點，在彰化縣芬園鄉139線一帶展開地毯式搜索，但一直找不到。直到13號前往屏東車城鄉福安宮參拜，祈求土地公協助指引方向，隔天再度搜索時，果然在芬園鴻禧橋下的土堆中發現一個黑色塑膠袋，袋內正是白骨遺骸。

而除了自首的蔡姓男子外，警方還逮捕到一名24歲的陳姓共犯，全案依殺人罪嫌移送偵辦，兩名嫌犯經法院裁定羈押。南投檢方後續將進行相驗與鑑識作業，確認死者身分。

