22歲男屏東自首2年前殺人棄屍 彰化芬園尋獲遺骸
民視新聞／綜合報導
殺人棄屍案，找到遺骸了！22歲蔡男12月7日晚間，到屏東縣枋寮派出所自首，供稱兩年前在南投勒斃劉姓女子，棄屍彰化山區，警方連日搜索，終於在彰化芬園山區，找到裝袋的骨骸，警方同時逮捕另一名共犯，將兩人依殺人罪嫌法辦，檢方向法院聲押禁見獲准。
警車、消防車大陣仗來到南投彰化交界山區，因為這名穿著粉紅色上衣的男子指稱，兩年前殺害劉姓婦人，隨後將屍首丟在山區。警消第一波搜索行動一無所獲，案情陷入膠著，13日下午向土地公祈求協助破案，隔天就傳來好消息，在彰化芬園山區，找到袋裝的骨骸。
為了確認這些白骨，就是被殺害的59歲劉姓婦人，目前檢警已經將骨骸送到南投殯儀館相驗。
據了解，自首的男子現居在屏東枋寮，本身是台中霧峰人，他就近在屏東枋寮派出所自首，兩年前因財務糾紛，在南投勒斃劉姓女子後，棄屍於139線山區，由於139線跨越彰化縣與南投縣，南投與彰化警消都出動搜尋，但可能經過幾次颱風，有樹木土石掩埋，第一波搜索未果，所幸警方鍥而不捨，14日南投與屏東警方再度前往搜尋時，終於找到骨骸，有機會替死者申冤。檢警還查出，參與犯案的不只一個人！
南投檢方說明案情最新進展，兩名嫌犯依殺人罪聲押獲准偵辦。（圖／民視新聞）
南投地檢署主任檢察官賴政安：「本署檢察官偵辦蔡姓，及陳姓嫌犯共同殺人案件，經訊問後認為其等所犯為，最輕本刑五年以上，有期徒刑之重罪，且有逃亡滅證勾串之餘，已於昨日向法院聲請羈押獲准。」
由於嫌犯涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，檢方向法院聲請羈押，法官已裁定羈押禁見。（圖／民視新聞）
兩名嫌犯涉嫌殺人重罪，已經被法官裁定羈押禁見，究竟是不是為了財務糾紛起殺機，有待司法調查釐清！
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」
原文出處：22歲男自首2年前殺人棄屍 找到了！彰化芬園尋獲遺骸
