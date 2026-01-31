22歲男捕綠鬣蜥誤觸1.1萬伏特 農業局揭露高雄五大淪陷區

高雄22歲周姓男子用長桿捕捉綠獵蜥時，誤觸高壓電引發燙傷跟火警。示意圖。資料照片

高雄市林園區昨（31日）傍晚發生一起高壓電擊意外。22歲周姓男子在台塑林園廠附近的排水溝試圖捕捉綠鬣蜥時，因甩動長桿套索，不慎誤觸上方高達 1萬1800伏特的高壓電纜。瞬間爆發火光，周男觸電起火，左側肢體遭受2度燒燙傷，並引發周邊雜草火警。救護員將意識清楚的周男送到高雄長庚醫院急救，保住一命。

警消指出，這起因為抓綠鬣蜥引發的火警昨天傍晚4時44分發生，周姓男子在石化一路的台塑林園廠旁排水溝抓綠鬣蜥，周男甩長桿套索欲套住綠鬣蜥時，未注意長桿高度，誤觸排水溝上方的高壓電線。

高壓電高達1萬1800伏特，周男手持長桿套索觸電後起火，全身燒燙傷，火勢還波及地上的雜草，所幸消防局獲報趕抵撲滅。周男身體遭灼傷，但意識清楚，救護員將他送往高雄長庚醫院救治，詳細事發原因由警消調查釐清。

林保署宣布今年起調整獎勵金制度，鎖定具繁殖能力的「成體巨獸」，民眾若捕獲吻肛長超過30公分的成蜥，獎金將從250元調漲至300元，市府委託的專業移除團隊，每移除一隻成蜥可獲500元酬勞。獎勵金領取資格僅限受訓民眾及專業廠商。

林保署宣布從今年起調升捕捉綠獵蜥成體的獎金金額。圖為捕捉後計算數量。資料照片

綠鬣蜥氾濫成災，全台展開「獵龍」大作戰。林業及自然保育署日前公布2025年全台移除綠鬣蜥總數高達26萬隻，竟是2024年的3倍，創下歷史新高。重災區「冠軍」是屏東縣的13萬288隻，「亞軍」的高雄則有6萬2608隻。

高雄市農業局統計，綠鬣蜥分布最密集在水系與農業區，前五大行政區是鳥松區、大寮區、仁武區、林園區、大樹區。緊鄰澄清湖的鳥松區長期位居榜首，民眾曾目擊超過1.7公尺的巨型個體。

除了上述五區，近年鳳山區的鳳山溪流域、衛武營與楠梓區的後勁溪，通報量也快速攀升，綠鬣蜥甚至已開始入侵鬧區與學校，成為高雄市民生活中的潛在威脅。

周姓男子抓綠鬣蜥的長桿觸電而燒傷，並引發雜草火警。讀者提供



