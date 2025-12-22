22歲男揹「60公分武士刀」逛九份 遭警送辦

男扮裝揹武士刀徒步環島，民眾嚇壞報案。（圖／TVBS）

新北市九份老街，有民眾目擊，一名男子裝扮成「日本浪人」，還揹著一把武士刀，因為現在時機敏感，擔心有危害，所以向警方報案，隨後員警在山路攔查到人，對方配合盤查，並表示純屬個人收藏跟興趣，但仍被依恐嚇公眾安全罪送辦。

男扮裝揹武士刀徒步環島，民眾嚇壞報案。（圖／TVBS）

在九份老街上，這位陳姓男子以特殊的裝扮吸引了眾人目光。他不僅身著日本浪人服飾，背包上還插著一把明顯的武士刀，在人群中格外顯眼。

警方接獲民眾報案後，立即在九份山路攔截了這位年輕人。陳姓男子雖然配合警方盤查，出示了個人證件，但由於他所攜帶的武士刀長達60公分，且刀刃前端尖銳具危險性，瑞芳派出所偵查隊副隊長魏志豪表示，雖然武士刀未開刃，但仍具有危險性，因此依法將其帶回派出所偵訊。

廣告 廣告

陳姓男子向警方解釋，這把武士刀是他在京都旅遊時以2萬多日圓購買的，裝扮純粹是個人興趣，而武士刀則是他的收藏品。他透露自己是在上個月19日從台南出發，以徒步方式環島旅行，路線包括高屏、花東、宜蘭等地區。

儘管陳姓男子的行為沒有造成實質的危害，但已經引起民眾的不安和恐慌。警方最終依恐嚇公眾安全罪將他送辦，他的環島之旅也因此被迫暫時中斷。這個案例提醒大家，在公共場所攜帶可能引起恐慌的物品，即使出於個人興趣或收藏目的，也可能觸犯法律。

更多 TVBS 報導

點名高雄車站有大事！男大生轉貼涉案「5萬交保」 還有4帳號在追

揹刀扮忍者遭關切！ 網友認出是台南傳說人物「藍波」

跟友吵架竟人行道縱火 機車還藏長柴刀

台南女被騙6百萬！驚醒聯合警逮人 車手竟「開車衝撞」

