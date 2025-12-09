22歲男自首稱棄屍卻找不到？高大成：故意報錯地點

法醫高大成。（圖／東森新聞）





22歲蔡姓男子，7號突然跑去屏東枋寮分局自首，說自己兩年前在南投殺害一名59歲劉姓婦人，還將她載到彰化八卦山139縣道棄屍，警消將他帶回現場指認，卻一無所獲，對此法醫高大成推測，他有可能是犯案後內心過不去，但又刻意報錯地點，只是想讓罪名不成立，自己又能心安理得，他懷疑棄屍地點很有可能是在山區的轉角處，因為最不容易被發現，死者很有可能被藏在那。

大批警消人員，8號帶著疑似凶嫌的蔡姓男子，回到彰化八卦山139縣道山區，從橋面往下搜索，蔡姓男子自己也往下看，但整整搜了一天，一無所獲。

法醫高大成：「你每一個犯人都是這樣講，我記錯地方了，其實他是故意報錯地方，讓你找不到嘛。」

一名22歲的蔡姓男子，7號突然跑到屏東枋寮分局投案，表示自己2023年10月，在南投縣的一處民宅內，與一名59歲劉姓女子有財物糾紛，一時激動下徒手將對方勒斃，犯案後開車載運遺體，一路從南投開車到彰化八卦山區棄屍，但事隔兩年才選擇自首投案，指認的地點，又完全找不到死者，不過南投警方證實，南投名間一名劉姓婦人，被報案失蹤人口，已經失聯兩年，身分似乎吻合。

22歲蔡姓男子，7號突然跑去屏東枋寮分局自首，並向警方表明棄屍點。（圖／東森新聞）

法醫高大成：「可能睡不著，還是有去問律師，所以就用這招，報假的位置，讓你找不到，然後案子就過了，然後自己也心安理得，有可能真的有這件事發生，我的感覺，因為這個人既然有失蹤，這個人講得又吻合。」

過去曾有不少案例，凶嫌主動投案，卻又報假地點，目的是讓自已逃過一罪，只是為了讓自己能夠心安理得。

法醫高大成：「有可能真的是勒斃，一般這個都是勒斃，拿刀殺死的，因為車上都有血跡，馬上就查出來了，這個跑不掉，勒死的比較有可能。」

只是已經事隔兩年，死者遺體恐怕嚴重腐壞，要再追出死因，難度相當高。

法醫高大成：「棄屍的地點，在那個轉角最多，馬路直直的你不敢在那邊丟，因為那邊有車來馬上就看到，轉角人家就看不到。」

依照犯罪心理學棄屍案件，凶嫌最怕犯案過程被發現，加上報假地點心態，高大成推測，搜索地點附近的轉彎處，最有機會，可能要擴大範圍，只有找出死者遺骸，才能逐一還原命案真相。

