22歲男自首 ！驚爆2年前「殺人棄屍」 遺體找到...裝袋剩白骨

22歲蔡姓男子在7日晚間向屏東枋寮警分局自首「我殺人了，要自首！」坦言兩年前在民宅掐死50多歲的劉姓女子，且棄屍於南投縣139線道的山區。屏東地檢署檢方指揮警方偵辦，17日傳出在彰化芬園山區尋獲劉女遺體，使用黑色塑膠袋裝置，打開裡面僅剩白骨。

全案除了蔡男以外，另有一名24歲陳姓共犯也落網，警依照殺人罪嫌移送，屏東地檢署向法院聲押禁見獲准。

在墾丁地區打工的蔡男7日晚間獨走進派出所，自稱2年前在南投名間一處民宅，因金錢糾紛掐死劉姓婦人，並將遺體載往山區棄置。

警方調查後，發現劉姓婦人獨居多年，親友鄰居都證稱「已超過2年沒到劉婦」，這與蔡男描述的時間相符。

劉婦家屬去（2024）年1月就通報失聯，兒子多次聯絡不上母親、憂心遇到不測，於是向警方報案協尋，但人始終沒找到。

