22歲男自首「2年前殺人棄屍」 尋屍不成求神協助 8天後警方挖出白骨遺體

（社會中心／南投報導）南投縣22歲蔡姓男子7日晚間到屏東縣枋寮警分局枋寮派出所自首，聲稱2年前因財務糾紛勒斃一名劉姓女子，並將屍體棄置在彰化山區。警方經連日搜尋，案發8天後終於在彰化芬園山區尋獲劉女遺體，另名共犯也已落網。

警方調查指出，蔡男於2023年10月間，因金錢糾紛在南投縣一處民宅內勒斃59歲劉姓女子，事後將遺體載往彰化山區棄屍。7日晚間6時許，蔡男前往枋寮派出所自首，供稱殺人棄屍經過。

示意圖／南投縣22歲蔡姓男子7日晚間到屏東縣枋寮警分局枋寮派出所自首，聲稱2年前因財務糾紛勒斃一名劉姓女子，並將屍體棄置在彰化山區。（擷取自 免費圖庫freepik）

警方隨即成立專案小組，帶蔡男前往指認地點，但多次搜尋仍未發現遺體。直到13日下午，屏東刑警大隊人員陪同刑事局長周幼偉前往屏東車城福安宮祈求土地公庇佑，隔日上午就在彰化縣芬園鄉鴻禧橋下找到被害人遺體。

警方表示，劉女遺體被裝入黑色垃圾袋內，打開時僅剩白骨。除蔡男外，另名24歲陳姓共犯也遭逮捕。警方訊後依殺人罪嫌將兩人移送南投地檢署偵辦，並經法院裁准羈押禁見。至於確切犯案動機與過程，仍待進一步調查釐清。

